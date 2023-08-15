Диетолог объяснила, как мыть фрукты правильно

Процесс выращивания и транспортировки фруктов может привести к задержанию вредных веществ и загрязнений на их поверхности, поэтому тщательное их мытье является необходимостью. Врач-диетолог Наталья Нефедова разъяснила в в эфире радио Sputnik оптимальные методы для этой процедуры.

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Эксперт подчеркнула, что первым шагом следует замочить фрукты. Важно отметить, что мытье можно осуществить без применения моющих средств или мыла, а замачивание помогает более эффективно избавиться от загрязнений.

Наталья Нефедова поделилась советом: рекомендуется замачивать фрукты в воде в течение около 30 минут, затем хорошо промыть их под проточной водой, после чего можно протереть полотенцем или салфеткой. Такая последовательность помогает удалить все возможные нежелательные вещества и бактерии с поверхности.

Доктор не советует использовать мыло для мытья фруктов, так как поверхность фруктов может впитать химические вещества. Употребление фруктов, вымытых таким образом, может повысить риск пищевых отравлений. Однако в случае бананов и цитрусовых можно воспользоваться мылом, так как перед употреблением их кожура обязательно очищается. Тем не менее, для этих фруктов также рекомендуется ограничиться замачиванием.