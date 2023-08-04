Врач рассказала, кому нельзя ягоды и фрукты

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская рассказала, кому нельзя употреблять в пищу ягоды и фрукты. Об этом сообщает "Мослента".

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Эксперт отметила, что людям, страдающим аллергией, не стоит есть некоторые ягоды и фрукты. Она рассказала, что чаще всего проявляется негативная реакция организма на яблоки, персики, абрикосы, черешню и цитрусовые.

Малиновская добавила, что симптомы могут быть разными: от щекотки в горле до отека слизистой. Это называется перекрестной аллергией, ей чаще всего страдают люди, которые столкнулись с поллинозом.

"Она вызвана тем, что в составах плодов и пыльцы есть сходные по структуре белки (антигены), на которые и реагирует иммунная система" Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Также не стоит употреблять ягоды и фрукты людям, страдающим диабетом или преддиабетом. Некоторые продукты содержат высокий гликемический индекс. Чем он выше, тем быстрее растет уровень сахара в крови.