Рафинированные крупы, в том числе манную и кукурузную, а также белый рис лучше исключить из рациона. Соответствующие рекомендации озвучили в Роспотребнадзоре.

Как объяснили специалисты, их стоит заменить цельнозерновыми крупами: гречневой, полтавской, ячневой и перловой. За счет этого количество потребляемого сахара снизится, а сложных углеводов, наоборот, увеличится.

Также эксперты советуют отдавать предпочтение черному или серому хлебу из муки грубого помола.

Уменьшив потребление сахара, можно снизить риск появления избыточного веса, нормализовать процесс пищеварения и улучшить работу сердечно-сосудистой системы, отметили в Роспотребнадзоре.