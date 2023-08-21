В Роспотребнадзоре назвали крупы, которые стоит исключить из рациона
Рафинированные крупы, в том числе манную и кукурузную, а также белый рис лучше исключить из рациона. Соответствующие рекомендации озвучили в Роспотребнадзоре.
Как объяснили специалисты, их стоит заменить цельнозерновыми крупами: гречневой, полтавской, ячневой и перловой. За счет этого количество потребляемого сахара снизится, а сложных углеводов, наоборот, увеличится.
Также эксперты советуют отдавать предпочтение черному или серому хлебу из муки грубого помола.
Уменьшив потребление сахара, можно снизить риск появления избыточного веса, нормализовать процесс пищеварения и улучшить работу сердечно-сосудистой системы, отметили в Роспотребнадзоре.
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