Эндокринолог назвал самую вредную в доставке еду

Доставка готовой еды пользуется спросом, однако от заказа некоторых блюд лучше воздержаться. Каких именно, " ФедералПрессу " рассказал эндокринолог Алексей Калинчев .

Речь идет о пицце, бургерах и суши. Как объяснил врач, на сегодняшний день почти каждый подросток имеет хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. А после 1-2 раз употребления, например, пиццы с газированным сладким напитком у человека случится обострение болезни с неприятными последствиями.