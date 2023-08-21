Эндокринолог назвал самую вредную в доставке еду

Эндокринолог Калинчев назвал самую вредную еду в доставке
Доставка готовой еды пользуется спросом, однако от заказа некоторых блюд лучше воздержаться. Каких именно, "ФедералПрессу" рассказал эндокринолог Алексей Калинчев.
Речь идет о пицце, бургерах и суши. Как объяснил врач, на сегодняшний день почти каждый подросток имеет хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. А после 1-2 раз употребления, например, пиццы с газированным сладким напитком у человека случится обострение болезни с неприятными последствиями.
То же самое касается и людей старшего возраста, обратил внимание эндокринолог.
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