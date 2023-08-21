Супы, которые помогут сбросить вес
Как известно, процесс похудения требует сбалансированного отношения к питанию. В этом повышенном содержании супы, ведь они влияют на повышение аппетита, потребление пищевых продуктов и сахаров общего возбудителя. "Рамблер" даст несколько рецептов полезных и вкусных супов, которые могут стать союзниками в борьбе за стройную фигуру.
Суп с томатами и бобами
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Ингредиенты:
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 стебля сельдерея, нарезанных
- 2 моркови, нарезанные
- 2 зубчика чеснока, измельченных
- 1 красный перец чили, измельченный (по желанию)
- 800 г помидоров из консервов
- 1 литр овощного бульона
- 400 г красных бобов (например, красной фасоли)
- Соль и перец по вкусу
- Свежая петрушка, мелко нарезанная, для подачи
Приготовление:
- В большом кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук, сельдерей, морковь, чеснок и перец чили до мягкости.
- Добавьте помидоры из консервов и овощной бульон. Прокипятите и варите на среднем огне 15-20 минут.
- Положите красные бобы и варите еще 10 минут.
- Подкорректируйте вкус супа солью и перцем.
- Подавайте суп теплым, посыпанным свежей мелко нарезанной петрушкой.
Овощной суп с кокосовым молоком
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка кокосового масла
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 моркови, нарезанные
- 1 красный перец, нарезанный
- 2 зубчика чеснока, измельченных
- 1 столовая ложка свежего имбиря, измельченного
- 400 мл кокосового молока (из консервов)
- 1 литр овощного бульона
- 200 г цветной капусты, разделенной на соцветия
- 150 г зеленых горошков
- Соль и перец по вкусу
- Сок лимона и листья мяты для подачи
Приготовление:
- В большой кастрюле разогрейте кокосовое масло и обжарьте лук, морковь и красный перец до мягкости.
- Добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте еще 1 минуту.
- Влейте кокосовое молоко и овощной бульон. Довести до допустимого.
- Внесите цветную капусту и горошки, варите 10-15 минут до готовности овощей.
- При необходимости добавьте сок лимона для усиления вкуса.
- Подавайте суп, посыпанный свежими листьями мяты.
Помните, что сбалансированное питание – это ключ к успешному похудению и недостатку здоровья. Включение в рацион питания супов, приготовленных из свежих овощей, бобов и нежирных ингредиентов, поможет вам достичь желаемых результатов и добиться эффекта от употребления пищи.
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