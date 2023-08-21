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Супы, которые помогут сбросить вес

Как известно, процесс похудения требует сбалансированного отношения к питанию. В этом повышенном содержании супы, ведь они влияют на повышение аппетита, потребление пищевых продуктов и сахаров общего возбудителя. "Рамблер" даст несколько рецептов полезных и вкусных супов, которые могут стать союзниками в борьбе за стройную фигуру.

Супы, которые помогут сбросить вес
© unsplash.com

Суп с томатами и бобами

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Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 2 стебля сельдерея, нарезанных
  • 2 моркови, нарезанные
  • 2 зубчика чеснока, измельченных
  • 1 красный перец чили, измельченный (по желанию)
  • 800 г помидоров из консервов
  • 1 литр овощного бульона
  • 400 г красных бобов (например, красной фасоли)
  • Соль и перец по вкусу
  • Свежая петрушка, мелко нарезанная, для подачи

Приготовление:

  • В большом кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук, сельдерей, морковь, чеснок и перец чили до мягкости.
  • Добавьте помидоры из консервов и овощной бульон. Прокипятите и варите на среднем огне 15-20 минут.
  • Положите красные бобы и варите еще 10 минут.
  • Подкорректируйте вкус супа солью и перцем.
  • Подавайте суп теплым, посыпанным свежей мелко нарезанной петрушкой.

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Овощной суп с кокосовым молоком

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка кокосового масла
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 2 моркови, нарезанные
  • 1 красный перец, нарезанный
  • 2 зубчика чеснока, измельченных
  • 1 столовая ложка свежего имбиря, измельченного
  • 400 мл кокосового молока (из консервов)
  • 1 литр овощного бульона
  • 200 г цветной капусты, разделенной на соцветия
  • 150 г зеленых горошков
  • Соль и перец по вкусу
  • Сок лимона и листья мяты для подачи

Приготовление:

  • В большой кастрюле разогрейте кокосовое масло и обжарьте лук, морковь и красный перец до мягкости.
  • Добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте еще 1 минуту.
  • Влейте кокосовое молоко и овощной бульон. Довести до допустимого.
  • Внесите цветную капусту и горошки, варите 10-15 минут до готовности овощей.
  • При необходимости добавьте сок лимона для усиления вкуса.
  • Подавайте суп, посыпанный свежими листьями мяты.

Помните, что сбалансированное питание – это ключ к успешному похудению и недостатку здоровья. Включение в рацион питания супов, приготовленных из свежих овощей, бобов и нежирных ингредиентов, поможет вам достичь желаемых результатов и добиться эффекта от употребления пищи.

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