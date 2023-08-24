Казалось бы, что может быть проще, чем сварить яйцо? Наверное, только его пожарить. Но на самом деле многие хозяйки в приготовлении этого популярного продукта часто допускают ошибку, которая запросто может привести к проблемам со здоровьем.

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О том, как нельзя варить яйца и к чему это может привести, читайте в материале «Рамблера».

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Считается, что во избежание проблем со здоровьем большинство продуктов необходимо подвергать тепловой обработке. Причем, чем она дольше, тем лучше, полагают многие. Однако в ситуации с яйцами это правило действует с точностью до наоборот.

Запомните: яйца ни в коем случае нельзя переваривать. Если, конечно, вы не хотите проблем со здоровьем.

Дело в том, что во время варки яиц в желтках начинает выделяться водород, который проникает в белок, содержащий в себе серу. Она вступает в реакцию с водородом, образуя газ. При долгом приготовлении яиц этот газ попадает в желток, соединяется с содержащимся в нем железом и образует сульфид железа.

Вышеуказанные соединения на организм человека действуют как токсины, поэтому весьма опасны. Отличить неправильно сваренные и потенциально опасные яйца весьма легко: у них зеленоватый желток. Если постоянно употреблять такой продукт в пищу, можно легко заработать воспаление тонкого кишечника.

Максимальное безопасное время варки яиц — 10 минут.

Кстати, по той же причине, что и длительное приготовление, яйца нельзя опускать в горячую или кипящую воду. Опасные для организма реакции в белке и желтке будут происходить еще быстрее из-за резкого изменения температуры.

При этом не стоит впадать в крайности. Любителям яиц всмятку сильно недоваривать их тоже нельзя: в этом случае существует опасность сохранения в продукте вредных бактерий. Это тоже чревато проблемами со здоровьем, в том числе — отравлениями.

Чтобы правильно сварить яйца, употребление которых точно не нанесет вред здоровью, нужно следовать нескольким правилам: