О том, чем могут быть опасны для человека съедобные грибы, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе «Газете.Ru».

По ее словам, грибы, как губка, способны впитывать из почвы любые вредные вещества, и если их концентрация в грибах будет превышена, то это неизбежно приведет к отравлению.

Причем разные грибы впитывают вредные вещества по-разному. Так, по словам эксперта, радиоактивный цезий интенсивно копят маслята, свинушки, сыроежки и моховики, а ртуть собирается в шампиньонах и белых грибах. А в черном грузде собирается медь.

Еще одна причина, которая делает даже съедобные грибы опасными — естественный процесс разрушения гриба. В частности, в стадии зрелости в грибах образовываются вредные вещества. Поэтому употреблять их в сыром или недостаточно термически обработанном виде будет для организма не полезно.

При этом в старых грибах могут быть грибки, личинки насекрмых, патогены — стафилококки, кишечная палочка, энтерококки, стрептококки. Бактерии, попав в организм, могут спровоцировать тяжелую инфекцию.

Поэтому важно правильно обрабатывать и хранить грибы, отмечает врач. Их стоит перебирать, чистить и отваривать прямо в день в сбора, после чего можно на сутки оставить в холодильнике — так на это время будет приостановлен процесс саморазрушения.

Еще один способ — тщательно промыть грибы, бланшировать и отправить в морозилку. Их можно хранить в таком виде около года.