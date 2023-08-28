Полезные и вредные свойства дыни, о которых вы могли не знать
Дыню любят за потрясающий сладкий вкус, низкую калорийность и невероятную способность освежать в жаркие летние дни. Этот плод обладает как полезными, так и вредными свойствами.
Подробнее о пользе и вреде дыни — в материале "Рамблера".
Полезные свойства
- Дыни богаты множеством разнообразных витаминов. Например, витамином С, который поддерживает иммунную систему. Кроме того, в дыни содержится витамин A, который важен для здоровья кожи и глаз.
- В этих плодах есть антиоксидантные соединения, которые не дают вредным веществам воздействовать на клетки. Среди них: фитоин, селен, лютеин, зеаксантин, холин, бета-каротин, кверцетин и кофейная кислота.
- Дыни отлично помогают поддерживать уровень гидратации в организме, особенно в жаркую погоду.
- Плоды содержат калий, который помогает поддерживать артериальное давление в нормальном состоянии и улучшает функцию сердца.
- Поедание дынь помогает укреплять кости. В плодах содержатся витамин К, который производит главный белок для построения костей. Еще в них есть магний, также участвующий в укреплении костей.
- Дыни улучшают пищеварение. Дело в том, что в них много клетчатки, которая замедляет всасывание сахара в кровь, тем самым способствуя росту здоровых кишечных бактерий. Это помогает нормализовать работу кишечника.
Вредные свойства
- Дыни могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. Если после того, как вы съели кусочек этого плода, у вас появились симптомы аллергии, например зуд, сыпь, отек, стоит обратиться к врачу и, вероятно, отказаться от этого продукта.
- Поскольку в дыне содержится большое количества натуральных сахаров, то ее чрезмерное потребление может увеличить уровень сахара в крови. Людям с диабетом стоит есть дыню с осторожностью и в умеренных количествах.
- Дыню также не рекомендуют есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при панкреатите, язве или гастрите. Дело в том, что сок дыни может раздражать стенки желудка.
- Дыню не следует потреблять натощак и перед сном. Она низкокалорийная, но потребление углеводов поздно вечером может привести к выбросу инсулина и как следствие — формированию жировых отложений.
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