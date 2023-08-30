Как сохранить свежесть зелени надолго: лайфхаки от шеф-поваров

Сложно переоценить пользу зелени для организма – в ней содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, которые необходимы человеку. Вместе с тем зелень функциональна: ее можно добавлять практически к любому блюду.

© Unsplash

Однако многие люди часто сталкиваются с тем, что уже через пару дней после покупки зелень начинает стремительно портиться. К счастью, существует несколько лайфхаков, которые позволят избежать этого.

Видео дня

Подробнее о том, как на долгое время сохранить свежесть зелени, читайте в материале "Рамблера".

Банка

Наполните банку холодной водой и положите в нее зелень "букетом". Важно – перед этим промывать зелень не нужно. Оставьте банку при комнатной температуре, доставайте оттуда зелень во время готовки по необходимости и только после этого промывайте.

Соль

Тщательно промойте зелень и мелко нарубите. Далее сложите ее в стеклянную емкость с плотно прилегающей крышкой и добавьте в емкость соль (1 столовая ложка соли на 100 г зелени). Отправьте банку в холодильник и наслаждайтесь свежей зеленью целый месяц. Этот вариант идеально подойдет для тех, кто часто делает супы.

Однако помните о том, что укроп, петрушка и кинза теряют полезные свойства после трех недель хранения.

Полотенце

Для этого лайфхака подойдет любое чистое полотенце, но лучше всего использовать вафельное. Намочите полотенце и хорошенько его отожмите, но так, чтобы оно оставалось слегка мокрым. Помойте зелень и заверните ее в это полотенце. После этого отправьте сверток в холодильник. Вот и все!

Фольга

Хорошо промойте зелень, просушите ее на бумажном полотенце и заверните ее в фольгу свертком. Старайтесь не сдавливать и не зажимать зелень чрезмерно, должно оставаться свободное пространство внутри. Далее уберите сверток в холодильник.

Заморозка