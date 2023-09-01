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Тыквенный суп-пюре: вкусный осенний рецепт

Осенью наступает сезон тыквы, а значит — пришло идеальное время приготовить блюдо на основе этого овоща. Для начала сентября отлично подойдет вкусный, сытный и низкокалорийный суп-пюре из тыквы.

Тыквенный суп-пюре: вкусный осенний рецепт
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Вкус супа отличается насыщенностью и нежностью. А отличным дополнением для блюда станут гренки или сухарики.

Подробнее об ингредиентах и приготовлении осеннего тыквенного супа-пюре — в материале «Рамблера».

Ингредиенты

  • тыква — 500 гр;
  • сливки — 300 мл;
  • морковь — 1 шт;
  • лук — 1 шт;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • растительное масло — 20 мл;
  • сливочное масло — 50 гр;
  • соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

  1. Сначала выложите все ингредиенты.
  2. Промойте морковь, снимите с нее кожицу, а затем натрите на большой или средней терке. Лук и чеснок следует очистить от шелухи. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте там очищенные овощи. Не забывайте их периодически помешивать.
  3. Очистите тыкву от кожуры и семечек, вымойте и нарежьте кубиками.
  4. Добавьте к обжаренным овощам тыкву и сливочное масло, а затем обжаривайте все ингредиенты вместе на среднем огне в течение 5 минут.
  5. Влейте горячую воду. Она должна совсем немного прикрывать овощи. Соль и перец нужно добавлять по вкусу. Варите около 15 минут на слабом огне — до готовности овощей.
  6. Доведите суп до состояния пюре с помощью блендера.
  7. Влейте в готовую массу сливки, перемешайте их. Доведите суп до кипения, а потом отключите.
  8. Блюдо подавайте горячим. Разлейте суп по красивым порционным тарелочкам, украсьте его гренками или сухариками, мелко нарезанной зеленью и семечками. Они помогут усилить вкус, сделать его более насыщенным.

Приятного аппетита!

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