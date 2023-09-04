Куриные крылья в карамели: блюдо, которое понравится всем

Курица – универсальный продукт, у которого найдутся поклонники практически по всему миру. А все потому, что приготовить курицу можно совершенно по-разному.

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В частности, особое место в сердцах гурманов занимают куриные крылья. Этим блюдом легко наесться, а еще оно идеально подойдет для ужина в большой компании.

Чтобы разнообразить привычные куриные крылья, попробуйте приготовить их в карамели, соевом соусе и пиве. Думаете, что эти продукты не сочетаются между собой? Это большое заблуждение. Приготовьте крылья и убедитесь сами.

Рецепт блюда ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Куриные крылья – 4-6 шт;

Сахар – 4 ст.л;

Соевый соус – 70 мл;

Растительное масло – 2 ст.л;

Пиво – 500 мл;

Чеснок – 1 головка;

Приготовление

1. Разогрейте сковороду на среднем огне. Налейте в нее растительное масло и туда же отправьте сахар.

2. Растапливайте сахар до тех пор, пока он не превратится в жидкую карамель. Постоянно помешивайте массу.

3. Отправьте в сковородку куриные крылья.

4. Перемешайте крылья так, чтобы они полностью покрылись карамелью. Крылья должны стать золотистого цвета.

5. Обжаривайте курицу 3-5 минут. Пока курица жарится мелко нарубите чеснок, а затем добавьте его к крыльям.

6. Накройте курицу крышкой и продолжайте готовить на медленном огне, время от времени переворачивая крылья.

7. По прошествии 20-30 минут залейте крылья пивом. Перемешайте курицу и тушите еще 10-15 минут без крышки.

8. Добавьте соевый соус, перемешайте и дождитесь, когда пиво полностью выкипит.