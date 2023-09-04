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Почему не стоит выбрасывать чесночную шелуху

Большинство хозяек расстаются с чесночной шелухой сразу же после приготовления блюд. При этом к луковой шелухе отношение другое – ее можно найти во многих домах. Луковую шелуху принято добавлять в маринад для сала, скумбрии, а также готовить из нее отвар для приготовления буженины и грудинки.

Почему не стоит выбрасывать чесночную шелуху
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При этом шелуху от чеснока чаще всего выбрасывают. И очень зря, ведь она может оказаться не менее полезной, чем шелуха лука.

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Подробнее о том, как использовать чесночную шелуху на кухне, читайте в материале "Рамблера".

Лайфхак

В следующий раз, когда будете чистить чеснок, не торопитесь избавляться от шелухи, а также от тонких пленок, которыми обернуты чесночные дольки. Все это пригодится вам для приготовления ароматного и очень вкусного бульона.

При этом для целого бульона понадобится всего несколько головок чеснока. Залейте шелуху и пленки водой и доведите воду до кипения. Через 15 минут вытащите остатки чеснока из воды и наслаждайтесь изумительным бульоном. Уже через 10 минут после начала приготовления по квартире разнесется аппетитный аромат.

И кстати, чесночный бульон можно использовать не только для приготовления супов, но также в качестве основы для других блюд – например, для риса или соуса.

Чтобы не чистить чеснок каждый раз специально, просто откладывайте шелуху в контейнер. За пару месяцев у вас может накопиться довольно много шелухи, которую впоследствии вы сможете использовать на протяжении нескольких сезонов.

Как правильно собирать и сушить чеснок

Не только вкусно, но и полезно

При помощи чесночной шелухи вы сможете не только приготовить вкуснейший бульон, но также позаботиться о своем здоровье. Дело в том, что чесночная шелуха обладает иммуномодулирующим и противобактериальным свойством. Неслучайно многие люди во время болезней прибегают к помощи чесночного отвара: считается, что это средство повышает иммунитет в период сезонных простуд, а также ускоряет выздоровление во время ОРВИ.

Принято считать, что чесночная шелуха особенно эффективна при болезнях верхних дыхательных путей. Кроме того, этот продукт положительно влияет на уровень холестерина.

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