Кексы с кабачком и морковью: десерт, который удивит

Если вы хотите обогатить рацион овощами, но при этом устали от салатов и рагу, попробуйте побаловать себя кексами с кабачком и морковью.

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Такие кексы будут куда полезнее капкейков с шоколадом и жирным кремом, но при этом они наверняка придутся по душе и взрослым, и даже детям. Эти кексы станут отличной альтернативой привычным калорийным сладостям.

Преимущество овощных кексов еще и в том, что для их приготовления понадобятся самые простые и бюджетные ингредиенты. Подробнее о том, как приготовить кексы с кабачком и морковью, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Сахар – 300 г;

Яйца – 2 шт;

Растительное масло – 250 мл;

Яблоко – 150 г;

Морковь – 180 г;

Кабачок – 150 г;

Мука – 380 г;

Соль – 1 ч.л;

Сода – 1 ч.л;

Корица – 1 ч.л;

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в металлическую форму для кексов бумажные формочки.

2. В миске смешайте сахар, яйца и масла. В отдельной емкости соедините муку, соль, соду и корицу.

3. Постепенно вводите мучную смесь в яичную массу, параллельно помешивая. Важно, чтобы тесто получилось однородным и густым.

4. Натрите кабачок, морковь и яблоко. Добавьте в тесто и хорошо перемешайте.

5. Заполните формочки тестом на 2/3. Выпекайте кексы 20-25 минут. Готовность кексов можно проверить при помощи зубочистки – если вы проткнете кекс, зубочистка должна остаться сухой.