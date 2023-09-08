Простые рыбные котлеты, которые понравятся всем

Рыбные котлеты – идеальный вариант ужина для всей семьи. Для приготовления подойдет филе любой белой рыбы.

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В этом рецепте помимо прочего вы найдете апельсин – но не пугайтесь, он не сделает вкус котлет специфическим, а напротив, придаст им пикантности. Подавать такие котлеты лучше всего с овощным салатом – например, из огурцов и помидоров. А если хочется более сытного ужина, сварите к котлетам макароны или гречку.

Подробнее о том, как приготовить рыбные котлеты, которые вам наверняка захочется еще не раз повторить – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Минтай (или филе другой белой рыбы) – 700 г;

Яичный белок – 1 шт;

Красный лук – 1 шт;

Апельсин – 2 шт;

Панировочные сухари – 5 ст.л;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Оливковое масло – 1 ст.л;

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока духовка разогревается, нарежьте рыбу кусочками.

2. Натрите две чайных ложки апельсиновой цедры и выложите ее в чашку кухонного процессора. Добавьте филе, очищенный лук, сырой яичный белок, 2-3 столовых ложки панировочных сухарей, соль и перец. Измельчите все ингредиенты в фарш.

3. Сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях.

4. Разогрейте на сковороде столовую ложку оливкового масла и обжаривайте котлеты 2-3 минуты с каждой стороны.

5. Обжаренные котлеты положите на противень и запекайте еще 5-8 минут.