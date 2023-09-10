3 напитка, которые бодрят лучше кофе
Часто утром бывает сложно проснуться. Чашка кофе для многих людей становится традиционным ритуалом, но на самом деле кофеин вызывает привыкание. Существует много других тонизирующих напитков, которые стоит попробовать в качестве замены кофе.
«Рамблер» разобрался, какие три бодрящие напитка можно выпить утром.
Зеленый чай с лимоном
Зеленый чай с лимоном способен тонизировать ничуть не хуже кофе. Он богат антиоксидантами, которые помогут усилить иммунитет. Лимон богат витамином С, помогающим укрепить организм в сезон простуд.
Но пить больше 2-3 кружек зеленого чая в день не рекомендуется. Все же в нем содержится кофеин, который может повлиять на режим сна и отдыха.
Имбирный напиток
Вместо чая или кофе можно заварить корень имбиря. Для этого можно потереть его на терке и залить кипятком. В напиток добавляется мед, лимон и мята. Имбирь тонизирует и бодрит с утра, благодаря его антиоксидантным свойствам.
Запах имбиря снимает усталость, апатию и повышает уверенность в себе. Такой напиток, помимо бодрящего эффекта, еще и регулирует аппетит. Если выпить его перед едой, то чувство голода притупится.
Цикорий
По виду и вкусу напиток напоминает растворимый кофе. Он повышает иммунитет, успокаивает нервную систему и улучшает обмен веществ. Если заварить такой напиток с утра, то общее самочувствие постепенно начнет улучшаться.
В цикории нет кофеина, однако он идеально подходит в качестве замены для тех, кто пытается отказаться от кофе. Он поможет проснуться и успокоиться перед тяжелым рабочим днем.