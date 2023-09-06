Рулетики из баклажанов с индейкой: аппетитный ужин как в ресторане

Баклажан – универсальный продукт, из которого можно приготовить огромное количество блюд. Но особой популярностью традиционно пользуются рулетики из баклажанов.

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Обычно рулетики подают в качестве закуски, но если снабдить их мясом, другими овощами и сыром, это блюдо может превратиться в полноценный ужин.

Подробнее о том, как приготовить рулетики из баклажанов с индейкой, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Баклажаны – 2 шт;

Фарш из индейки (курицы) – 400 г;

Сладкий перец – 1 шт;

Репчатый лук – 1 шт;

Шампиньоны – 3-5 шт;

Рикотта – 150-180 г;

Томатный соус – 500 г;

Моцарелла – 100 г;

Растительное масло – по вкусу;

Сушеный молотый чеснок – 1/2 ч.л;

Перец черный молоты – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Приготовление

1. Нарежьте баклажаны вдоль на тонкие полоски. Посолите с обеих сторон, оставьте на 10 минут, а затем промокните бумажными полотенцами.

2. Выложите баклажаны на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте баклажаны примерно 10 минут. После этого остудите овощи.

3. Перец, лук и грибы нарежьте мелкими кусочками. Разогрейте сковороду и обжаривайте овощи до тех пор, пока они не станут мягкими, с двумя ложками масла.

4. Добавьте к овощам фарш. Часто помешивая, готовьте начинку еще 5-6 минут. Посолите и поперчите, затем снимите с огня.

5. Смешайте фарш с рикоттой и чесноком.

6. Положите на одну сторону баклажана немного начинки и скрутите рулетик.

7. Проделайте все то же самое с оставшимися ингредиентами.

8. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите в форму томатный соус и рулетики швом вниз. Накройте фольгой.

9. Запекайте рулетики в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

10. Снимите фольгу и посыпьте рулетики моцареллой. Запекайте блюдо еще 10 минут.