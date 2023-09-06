Как сделать фруктовый чай: инструкция
В сезон простудных заболеваний просто необходимо восполнять запас витаминов. Фруктовый чай — идеальный вариант, который будет не только полезным, но еще и вкусным. Готовый напиток содержит большое количество антиоксидантов, витаминов и микроэлементов.
«Рамблер» рассказывает как сделать фруктовый чай.
- Выбор посуды и подготовка для заваривания. Для фруктового чая рекомендуется выбирать стеклянный чайник с подогревом.
- Вода. Для чая используется чистая и отфильтрованная жидкость. Нельзя заливать заварку кипятком, так как витамин С, витамины группы В, фолаты и фолиевая кислота разрушаются при высоких температурах. Рекомендуется нагревать воду до 80-85 градусов.
- Время для заваривания. Оптимально чай нужно настаивать 5-10 минут. Фруктовый напиток заваривается только один раз, так как повторное кипячение снижает полезность и насыщенность вкуса.
Рецепт персикового чая
Ингредиенты:
- Персики — 2-3 шт.
- Вода — 800 мл
- Черные чайные листья — 2 шт.
- Возьмите 2-3 персика, разрежьте их на дольки.
- Положите фрукты в чайник с подогревом и залейте их 800 мл воды.
- Через 5-7 минут добавьте несколько зеленых или черных чайных листочков.
- Дайте напитку остыть и разлейте его по кружкам.
Рецепт цитрусового чая
Ингредиенты:
- Лимон — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Лайм — 1 шт.
- Вода — 500 мл
- Корица — по вкусу
- Очистите цитрусы от кожуры и порежьте их на дольки.
- Переложите все в заварник и залейте фрукты горячей водой.
- Дайте настояться напитку 10 минут, добавьте корицу.
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