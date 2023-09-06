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Как сделать фруктовый чай: инструкция

В сезон простудных заболеваний просто необходимо восполнять запас витаминов. Фруктовый чай — идеальный вариант, который будет не только полезным, но еще и вкусным. Готовый напиток содержит большое количество антиоксидантов, витаминов и микроэлементов.

Как сделать фруктовый чай: инструкция
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«Рамблер» рассказывает как сделать фруктовый чай.

  1. Выбор посуды и подготовка для заваривания. Для фруктового чая рекомендуется выбирать стеклянный чайник с подогревом.
  2. Вода. Для чая используется чистая и отфильтрованная жидкость. Нельзя заливать заварку кипятком, так как витамин С, витамины группы В, фолаты и фолиевая кислота разрушаются при высоких температурах. Рекомендуется нагревать воду до 80-85 градусов.
  3. Время для заваривания. Оптимально чай нужно настаивать 5-10 минут. Фруктовый напиток заваривается только один раз, так как повторное кипячение снижает полезность и насыщенность вкуса.

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Рецепт персикового чая

Ингредиенты:

  • Персики — 2-3 шт.
  • Вода — 800 мл
  • Черные чайные листья — 2 шт.
  1. Возьмите 2-3 персика, разрежьте их на дольки.
  2. Положите фрукты в чайник с подогревом и залейте их 800 мл воды.
  3. Через 5-7 минут добавьте несколько зеленых или черных чайных листочков.
  4. Дайте напитку остыть и разлейте его по кружкам.

Рецепт цитрусового чая

Ингредиенты:

  • Лимон — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Лайм — 1 шт.
  • Вода — 500 мл
  • Корица — по вкусу
  1. Очистите цитрусы от кожуры и порежьте их на дольки.
  2. Переложите все в заварник и залейте фрукты горячей водой.
  3. Дайте настояться напитку 10 минут, добавьте корицу.
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