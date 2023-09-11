Как приготовить кукурузный суп
Початки сладкой кукурузы – то, с чем неизменно ассоциируется лето.
Но если вы не готовы отказываться от кукурузы и осенью, попробуйте побаловать себя ароматным кукурузным супом –результат вас приятно удивит.
Подробнее о том, как приготовить суп из кукурузы – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Молоко – 1 л;
- Кукуруза – 8 початков;
- Луковица – 1 шт;
- Лук-шалот – 2 шт;
- Сливочное масло – 20 г;
- Розмарин – 3 веточки;
- Соль – по вкусу;
- Перец – по вкусу;
Приготовление
1. Влейте молоко в сотейник и добавьте к нему две веточки розмарина. Доведите молоко до кипения на небольшом огне, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте остывать на два часа.
2. Отправьте молоко в холодильник на 10 часов.
3. При помощи острого ножа срежьте с кукурузы зерна и положите их в миску. Аккуратно соскребите в миску ножом все, что осталось на початках (початки должны выделить сок).
4. Влейте в эту же миску розмариновое молоко, а сам розмарин удалите.
5. Измельчите обычный лук и лук-шалот. Разогрейте сливочное масло в кастрюле с толстым дном, положите лук и обжаривайте его на среднем огне до мягкости примерно 5 минут.
6. Влейте к луку молоко с кукурузой и доведите его до кипения – на это потребуется около 5 минут. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем перелейте суп в блендер и взбейте содержимое до однородной массы.
7. Украсьте суп веточкой розмарина.
Готово! Подавать суп можно как горячим, так и холодным. Приятного аппетита!