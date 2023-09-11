Как приготовить кукурузный суп

Початки сладкой кукурузы – то, с чем неизменно ассоциируется лето.

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Но если вы не готовы отказываться от кукурузы и осенью, попробуйте побаловать себя ароматным кукурузным супом –результат вас приятно удивит.

Подробнее о том, как приготовить суп из кукурузы – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Молоко – 1 л;

Кукуруза – 8 початков;

Луковица – 1 шт;

Лук-шалот – 2 шт;

Сливочное масло – 20 г;

Розмарин – 3 веточки;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Приготовление

1. Влейте молоко в сотейник и добавьте к нему две веточки розмарина. Доведите молоко до кипения на небольшом огне, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте остывать на два часа.

2. Отправьте молоко в холодильник на 10 часов.

3. При помощи острого ножа срежьте с кукурузы зерна и положите их в миску. Аккуратно соскребите в миску ножом все, что осталось на початках (початки должны выделить сок).

4. Влейте в эту же миску розмариновое молоко, а сам розмарин удалите.

5. Измельчите обычный лук и лук-шалот. Разогрейте сливочное масло в кастрюле с толстым дном, положите лук и обжаривайте его на среднем огне до мягкости примерно 5 минут.

6. Влейте к луку молоко с кукурузой и доведите его до кипения – на это потребуется около 5 минут. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем перелейте суп в блендер и взбейте содержимое до однородной массы.

7. Украсьте суп веточкой розмарина.