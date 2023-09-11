Как продлить свежесть хлеба: 3 лайфхака

Свежий хлеб – то, без чего многие из нас не представляют ни один прием пищи. Проблема лишь в том, что подчас буханку с пылу, с жару не удается съесть мгновенно. И, как правило, на следующий день после покупки хлеб оказывается куда менее вкусным.

© Unsplash

Однако существует несколько способов, которые способны продлить свежесть хлеба.

Видео дня

Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Заморозьте хлеб

Если вы точно знаете, что не съедите весь хлеб за один день, после трапезы нарежьте оставшуюся часть на кусочки, положите в пакет с застежкой (следите за тем, чтобы в пакете было как можно меньше воздуха) и отправьте хлеб в морозилку. Как только вам понадобится хлеб, достаньте несколько кусочков и разогрейте их в духовке, микроволновке или тостере.

Разогревать хлеб в духовке следует при температуре 160 градусов 5-10 минут. Не забудьте предварительно обернуть кусочки хлеба в фольгу. Чтобы разогреть хлеб в микроволновке, вам понадобится всего 25 секунд.

Хлеб может храниться в морозилке несколько месяцев. После разогрева вы получите тот самый свежий хлеб с хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной.

Храните хлеб в хлебнице

Хлебница – это не просто емкость для хранения хлеба. Хорошие хлебницы, как правило, оснащены небольшими отверстиями, которые отвечают за циркуляцию воздуха. За счет этого хлеб дольше сохраняет свои свойства, и на нем не образуется плесень.

Однако важно помнить о том, что чем больше хлеба вы положите в хлебницу, тем выше будет уровень влажности внутри. Вот почему важно не заполнять хлебницу целиком и оставлять в ней свободное пространство. Кроме того, необходимо вынимать хлеб из пакета. В противном случае, влага останется в нем, и плесень появится очень скоро.

Заверните хлеб в бумагу и храните на столе

Если вы знаете, что хлеб будет съеден в ближайшие несколько дней, просто заверните его в бумагу и оставьте на столе. Пластиковый пакет для этих целей не подойдет – он не позволяет испаряться влаге, в отличие от бумажного пакета.