Эксперт объяснила, как выбрать безопасный черный хлеб

О высоком качестве черного хлеба свидетельствует приятный, слегка сладковатый запах с характерным хлебным ароматом. Об этом порталу NEWS.ru рассказала заведующая испытательной лабораторией Центра оценки качества зерна Елена Кальная.

По словам специалиста, черный хлеб должен быть немного влажным внутри, не слишком сырым, сухим и жестким. А корка – хрустящей, так как именно такая текстура указывают на его свежесть.