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Эксперт объяснила, как выбрать безопасный черный хлеб

О высоком качестве черного хлеба свидетельствует приятный, слегка сладковатый запах с характерным хлебным ароматом. Об этом порталу NEWS.ru рассказала заведующая испытательной лабораторией Центра оценки качества зерна Елена Кальная.

Эксперт объяснила, как выбрать безопасный черный хлеб
© Unsplash

По словам специалиста, черный хлеб должен быть немного влажным внутри, не слишком сырым, сухим и жестким. А корка – хрустящей, так как именно такая текстура указывают на его свежесть.

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Определенные требования предъявляются и к оттенку хлебобулочного изделия.

"Важно обратить внимание на цвет – он должен быть насыщенно-коричневым или темно-коричневым с ровным распределением цвета", – рассказала эксперт.

Еще одним из показателей хорошего качества хлеба является его способность восстанавливать форму. Он должен вернуться в прежнее состояние после надавливания, резюмировала Елена Кальная.

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