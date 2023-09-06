Эксперт объяснила, как выбрать безопасный черный хлеб
О высоком качестве черного хлеба свидетельствует приятный, слегка сладковатый запах с характерным хлебным ароматом. Об этом порталу NEWS.ru рассказала заведующая испытательной лабораторией Центра оценки качества зерна Елена Кальная.
По словам специалиста, черный хлеб должен быть немного влажным внутри, не слишком сырым, сухим и жестким. А корка – хрустящей, так как именно такая текстура указывают на его свежесть.
Определенные требования предъявляются и к оттенку хлебобулочного изделия.
"Важно обратить внимание на цвет – он должен быть насыщенно-коричневым или темно-коричневым с ровным распределением цвета", – рассказала эксперт.
Еще одним из показателей хорошего качества хлеба является его способность восстанавливать форму. Он должен вернуться в прежнее состояние после надавливания, резюмировала Елена Кальная.
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