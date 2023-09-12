Домашний чизкейк: рецепт для ленивых
Сложно найти человека, который ни разу в жизни не пробовал чизкейк. Но его приготовление: выпекание, долгое ожидание, совсем не радуют. На самом деле приготовить торт можно без выпечки и очень просто.
«Рамблер» рассказывает, как приготовить по ленивому рецепту домашний чизкейк.
Подбирать ингредиенты можно на свой вкус, но сливочный сыр лучше брать маскарпоне. По желанию в торт добавляются пряности — корица, молотый имбирь. Это добавит чизкейку пикантности и будет отлично сочетаться с горячим шоколадом или с тыквенным латте.
Ингредиенты
- Сливочное масло — 70 г
- Сливочный сыр — 250 г
- Сгущенное молоко — 1 банка
- Лимонный сок — 60 мл
- Ванилин — 5 г
- Печенье — 150 г
Приготовление
- Подготовьте все ингредиенты и выложите их на столе.
- Измельчите печенье с размягченным маслом для однородной основы.
- Выложите получившуюся массу в разъемную форму, предварительно застелив ее дно пергаментом.
- Утрамбуйте массу ложкой или стаканом и сформируйте бортики.
- Поставьте форму в холодильник застывать
- Взбейте сливочный сыр со сгущенным молоком до однородности.
- Добавьте в массу ванилин по вкусу.
- Выложите смесь на основу и разгладьте лопаточкой поверхность.
- Оставьте чизкейк застывать в холодильнике на ночь.
- Выньте готовый десерт из формы с помощью ножа.
- Украсьте чизкейк ягодами или любимыми фруктами.
В результате десерт без выпекания получается не очень плотный, но зато он хорошо режется ножом и держит форму. По вкусу он ничем не уступает классическому чизкейку. В десерт можно добавить корицу, шоколадную крошку или какао по желанию.