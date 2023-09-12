Домашний чизкейк: рецепт для ленивых

Сложно найти человека, который ни разу в жизни не пробовал чизкейк. Но его приготовление: выпекание, долгое ожидание, совсем не радуют. На самом деле приготовить торт можно без выпечки и очень просто.

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«Рамблер» рассказывает, как приготовить по ленивому рецепту домашний чизкейк.

Подбирать ингредиенты можно на свой вкус, но сливочный сыр лучше брать маскарпоне. По желанию в торт добавляются пряности — корица, молотый имбирь. Это добавит чизкейку пикантности и будет отлично сочетаться с горячим шоколадом или с тыквенным латте.

Ингредиенты

Сливочное масло — 70 г

Сливочный сыр — 250 г

Сгущенное молоко — 1 банка

Лимонный сок — 60 мл

Ванилин — 5 г

Печенье — 150 г

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты и выложите их на столе. Измельчите печенье с размягченным маслом для однородной основы. Выложите получившуюся массу в разъемную форму, предварительно застелив ее дно пергаментом. Утрамбуйте массу ложкой или стаканом и сформируйте бортики. Поставьте форму в холодильник застывать Взбейте сливочный сыр со сгущенным молоком до однородности. Добавьте в массу ванилин по вкусу. Выложите смесь на основу и разгладьте лопаточкой поверхность. Оставьте чизкейк застывать в холодильнике на ночь. Выньте готовый десерт из формы с помощью ножа. Украсьте чизкейк ягодами или любимыми фруктами.