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Домашний чизкейк: рецепт для ленивых

Сложно найти человека, который ни разу в жизни не пробовал чизкейк. Но его приготовление: выпекание, долгое ожидание, совсем не радуют. На самом деле приготовить торт можно без выпечки и очень просто.

Домашний чизкейк: рецепт для ленивых
© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, как приготовить по ленивому рецепту домашний чизкейк.

Подбирать ингредиенты можно на свой вкус, но сливочный сыр лучше брать маскарпоне. По желанию в торт добавляются пряности — корица, молотый имбирь. Это добавит чизкейку пикантности и будет отлично сочетаться с горячим шоколадом или с тыквенным латте.

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 70 г
  • Сливочный сыр — 250 г
  • Сгущенное молоко — 1 банка
  • Лимонный сок — 60 мл
  • Ванилин — 5 г
  • Печенье — 150 г

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты и выложите их на столе.
  2. Измельчите печенье с размягченным маслом для однородной основы.
  3. Выложите получившуюся массу в разъемную форму, предварительно застелив ее дно пергаментом.
  4. Утрамбуйте массу ложкой или стаканом и сформируйте бортики.
  5. Поставьте форму в холодильник застывать
  6. Взбейте сливочный сыр со сгущенным молоком до однородности.
  7. Добавьте в массу ванилин по вкусу.
  8. Выложите смесь на основу и разгладьте лопаточкой поверхность.
  9. Оставьте чизкейк застывать в холодильнике на ночь.
  10. Выньте готовый десерт из формы с помощью ножа.
  11. Украсьте чизкейк ягодами или любимыми фруктами.

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В результате десерт без выпекания получается не очень плотный, но зато он хорошо режется ножом и держит форму. По вкусу он ничем не уступает классическому чизкейку. В десерт можно добавить корицу, шоколадную крошку или какао по желанию.

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