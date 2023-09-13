Диетолог назвала продукты, улучшающие иммунитет осенью

Диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала в беседе с NEWS.ru, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы поддержать иммунитет осенью.

По словам эксперта, осенью нужно есть больше сезонных овощей и фруктов, мед и чеснок, так как в них содержатся витамины, клетчатка, пектин и другие полезные вещества.

Пектин, которого много в яблоках, грушах, сливах, может повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта. Если нет аллергии, можно употреблять мед, поскольку в нем фруктоза, глюкоза, витамины группы В и К, — рассказала Ивашкевич.

Еще один полезный продукт - облепиха, которая богата витамином С, цинком. Также Анна Ивашкевич отметила противовирусные свойства чеснока.