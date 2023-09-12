Названы два самых вредных вида варенья

Самыми опасными для здоровья считаются абрикосовое и клубничное варенье. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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По словам специалиста, любое варенье содержит большое количество сахара, однако важно, из каких именно фруктов и ягод оно приготовлено.

Некоторые из них, в том числе абрикос, могут делать угощение еще более сладким и наносить больший вред организму. При чрезмерном употреблении абрикосового варенья есть риск набора веса и нарушения углеводного обмена, предупредил врач.

Что касается клубничного варенья, то оно опасно наличием в нем мелких семечек от ягоды.

"Если у человека есть проблемы с кишечником, а именно дивертикулез, то этот продукт употреблять нельзя, чтобы не было обострения", – объяснил эксперт.