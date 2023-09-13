Почему картофель нельзя хранить в холодильнике

Картофель – универсальный продукт, который можно найти почти в любом доме. Картофель стоит совсем недорого, но вместе с тем этот овощ весьма сытный, а еще с его помощью можно приготовить множество различных блюд.

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Однако несмотря на популярность картофеля, лишь немногие знают, как его правильно хранить. В частности, некоторые хозяйки даже не догадываются о том, что сырой картошке не место в холодильнике.

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Подробнее о том, почему хранить картофель в холодильнике –плохая идея, читайте в материале "Рамблера".

По данным Агентства по пищевым стандартам Великобритании, картофель нельзя хранить в холодильнике, потому что под воздействием низких температур в нем образуется больше сахара. При запекании или обжаривании овоща сахар взаимодействует с аминокислотами и преобразуется в токсичное для человека вещество акриламид.

Акриломид – это канцероген, который всасывается из желудочно-кишечного тракта, распределяется по внутренним органам, а затем активно метаболизируется. Метаболит акриломида называется глицидамид. Именно он провоцирует мутацию генов, а также развитие опухолей.

Ученые проводили исследования на животных и установили, что в больших дозах глицидамид способствует развитию рака.

Специалисты рекомендуют хранить картофель при температуре 5-7 градусов. Если у вас есть балкон, с осени до весны вы смело можете хранить картофель там. Даже если зимой температура на балконе опустится ниже +5 градусов, вы можете уберечь картофель, завернув его в теплое одеяло.

Если же у вас есть погреб или прохладная кладовая – это идеальное место для хранения картошки. Однако важно учитывать несколько факторов.

Прежде всего – это влажность. Она не должна превышать 80%. В противном случае картошка начнет гнить. Защитить овощ можно, прикрыв ящик с картошкой газетами. Не лишним будет также разместить бумагу между слоями клубней. Если у вас есть свекла, выложите ее сверху на картофель – она будет собирать лишнюю влагу.