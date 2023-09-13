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Кардиолог Кореневич заявила, что рис и макароны на гарнир изнашивают сосуды

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что такие гарниры как белый рис и макароны, изнашивают сосуды.

Кардиолог заявила, что рис и макароны на гарнир изнашивают сосуды
© Unsplash

Специалист объяснила, что от сердечно-сосудистых заболеваний обычно страдают те, кто ежедневно употребляет ряд продуктов.

Так, по ее словам, макароны, рис и хлебобулочные изделия приводят к проблемам с сосудами. Кроме того, опасными могут быть красное мясо, трансжиры и консервы, в том числе из овощей.

Врач также отметила, что инфаркты и инсульты не всегда связаны с питанием — на сердечно-сосудистую систему влияет и стресс.

Чтобы избежать проблем, нужно перейти на правильное питание и избегать стрессов.

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