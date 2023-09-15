Продлить молодость: 5 продуктов, богатых ретинолом

Ретинол – незаменимый компонент антивозрастной косметики. Именно он помогает бороться с возрастной гиперпигментацией, активизирует обновление клеток, помогает восстанавливать баланс влаги в коже, а также выравнивает тон кожи и ускоряет процесс отшелушивания.

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Однако насытить организм ретинолом можно не только при помощи косметики. Витамин A в форме ретинола содержится в некоторых продуктах питания, которые стоит ввести в рацион, если вы хотите продлить молодость.

Подробнее об этих продуктах и о том, как часто нужно их есть, читайте в материале "Рамблера".

Печень

Говяжья печень – рекордсмен по содержанию витамина A. В 100 граммах печени содержится чуть больше восьми тысяч микрограммов ретинола. А это в три раза больше суточной нормы взрослого человека. Вот почему злоупотреблять говяжьей печенью также не стоит – оптимально употреблять ее раз в неделю.

В свиной и куриной печени витамина A в 2,5 раза меньше, так что эти продукты можно внедрять в рацион чаще.

Твердый сыр

Чем выше процент жирности сыра, тем больше в нем ретинола. Именно поэтому, выбирая сыр с целью насытить организм витамином A, следует отдавать предпочтение твердым и полутвердым сортам: например, пармезану, "Швейцарскому" или "Российскому".

Молоко и другие молочные продукты

Если у вас нет непереносимости лактозы, не стоит исключать молоко и молочные продукты из рациона. Как минимум потому, что такие продукты богаты витамином A. В отношении молока действует то же правило, что и в отношении сыров: чем выше жирность, тем больше ретинола в продукте.

Вот почему не стоит злоупотреблять обезжиренным творогом. Куда полезнее выбрать творог 9% жирности.

Яйца

В частности, витамин A содержится в желтках. В одном отварном яйце содержится четверть средней суточной нормы ретинола.

Рыбные продукты