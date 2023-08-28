Пища, которую мы потребляем, оказывает большое влияние на состояние организма и внешний вид кожи. Не просто так говорят, что кожа – это маркер нашего здоровья.

Разнообразное и сбалансированное питание с достаточным количеством полезных витаминов, минералов и жирных кислот помогает сохранить здоровье и красоту кожи.

Хотите, чтобы ваша кожа как можно дольше оставалась молодой и сияющей?

Тогда обратите внимание на эти три категории продуктов.

Кисломолочные продукты

Натуральные йогурты, кефир, простокваша богаты полезными бактериями, которые улучшают пищеварение. Когда кишечник находится в здоровом состоянии, то уменьшается количество высыпаний и раздражений на коже.

Морепродукты

Рыба, креветки, мидии, кальмары содержат омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые противодействуют воспалительным процессам, а также увлажняют и питают кожу изнутри.

Продукты богатые каротиноидами

Морковь, тыква, перец – хорошие источники антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и замедляют процессы старения. Также эти продукты улучшают цвет кожи.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.