Помогает ли вода с лимоном похудеть на самом деле

Скорее всего, мы все хоть раз слышали о том, как полезна вода с лимоном. Кто-то советует пить ее для пищеварения натощак, кто-то считает, что с помощью этого напитка можно похудеть. "Рамблер" разбирался, правда ли это, вместе с нутрициологом Вероникой Гусаковой.

© Unsplash.com

Вода с лимоном окутана множеством мифов. Какие только чудодейственные свойства не приписывают этому напитку. Его даже употребляют голливудские звезды для снижения веса. Однако, по словам эксперта, научно доказанных подтверждений данная методика не получила.

Видео дня

Сторонники этой системы, говорят, что лимонная вода может повлиять на кислотно-щелочной баланс. Нарушения кислотно-щелочного баланса связано с заболеваниями и в таких случаях лучшим решением будет обращение к врачу, а не употребление лимонной воды. Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Благоприятное воздействие на организм лимонной воды происходит за счёт добавления лимонного сока.

Лимон - полезный продукт и его добавление в рацион несет положительные эффекты. Лимон богат витамином С и повышает сопротивляемость иммунитета. При болезни принято налегать на этот фрукт, что бы поднять уровень витамина С в организме. Тут кроется заблуждение: применение витамина С, когда вы уже заболели бесполезно, однако его дефицит снижает иммунитет, делает человека подверженным заболеваниям и осложняет их течение. Поэтому важно поддерживать нормальный уровень витамина С в организме, чему может поспособствовать употребление лимонной воды. Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Такой способ употребления воды подходит людям которые мало пьют простой воды. Это поможет поддержанию водного баланса.

По словам эксперта, для некоторых категорий людей вода с лимоном опасна, особенно ее употребление натощак.

В первую очередь рекомендуется отказать от лимонной воды тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и изжогой, так как лимонная кислота обладает раздражает слизистые оболочки желудка и кишечника. Употребление большого количества лимонной воды может оказать негативное влияние на поджелудочную железу и вызвать обострение таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерит, и гастроэнтероколит. Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Кроме того не стоит забывать, что цитрусовые являются популярным аллергеном и лимонная вода может спровоцировать аллергические реакции. При этом частое употребление лимонной воды негативно влияет на зубную эмаль.