Эксперт рассказала, как долго можно хранить мед

При соблюдении всех условий натуральный мед можно хранить не более 2-х лет. Об этом порталу NEWS.ru заявила специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова.

По словам эксперта, при правильном хранении его можно использовать на протяжении 1-2 лет, так как по истечении этого периода полезные свойства сходят на нет.

"В натуральном меде развитие гнилостных процессов практически невозможно, и вредные микроорганизмы не смогут испортить его. Но целебные свойства продукта со временем теряются".

Что касается хранения лакомства, то его следует держать в стеклянной или керамической посуде, плотно закупоренным, при температуре от 0°C до +20°C. Фермент под названием ингибин, который отвечает за противомикробные свойства в меде, может разрушаться при воздействии высоких температур, объяснила Наталья Третьякова.