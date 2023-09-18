Биолог рассказала, сколько можно хранить домашние заготовки

Биолог Баранова рассказала, сколько можно хранить домашние заготовки
Срок хранения домашних заготовок составляет не более 6-8 месяцев. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявила биолог Екатерина Баранова.
По словам специалиста, в течение более длительного периода продукты могут храниться только в случае нахождения в специальных условиях. А те соленья, которые хранятся в гараже или подполе по несколько лет, нужно обязательно выкидывать, отметила Баранова.
"Если хранилось долго, в освещенном месте – это все увеличивает риски. Токсичные вещества могут образовываться, где угодно, потому что природа тоже из химических веществ состоит. В ряде случаев токсины могут выходить из косточек – вишни, абрикоса, и переходят в воду".
Если не следовать вышеперечисленным рекомендациям, то можно отравиться, например, ботулинумом, предупредила биолог.
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