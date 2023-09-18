Биолог рассказала, сколько можно хранить домашние заготовки

Срок хранения домашних заготовок составляет не более 6-8 месяцев. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявила биолог Екатерина Баранова .

По словам специалиста, в течение более длительного периода продукты могут храниться только в случае нахождения в специальных условиях. А те соленья, которые хранятся в гараже или подполе по несколько лет, нужно обязательно выкидывать, отметила Баранова.