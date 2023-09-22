Как хранить яблоки, чтобы они не испортились

В самом разгаре сезон яблок. Именно осенью многие дачники начинают задаваться вопросом – как правильно хранить яблоки, когда их так много?

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Съесть за пару дней урожай едва ли возможно, однако если грамотно подойти к хранению фруктов, вы сможете наслаждаться вкусными яблоками еще очень долго.

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Подробнее о том, как правильно хранить яблоки, читайте в материале "Рамблера".

Где хранить яблоки

Яблоки необходимо хранить в сухом прохладном помещении при температуре от 0 до 4 градусов. Разместить фрукты можно в погребе, подвале или в неотапливаемом гараже. Помимо этого, отличным местом для хранения яблок станет прохладная кладовка или застекленный балкон. Если же на балконе температура опускается ниже 0 градусов, накрывайте яблоки одеялами, чтобы они не замерзли.

Переносить плоды из холода в тепло – даже ненадолго – плохая идея. Температурный скачок не лучшим образом скажется на яблоках, и они испортятся гораздо быстрее.

Яблоки также можно разместить в холодильнике на нижней полке или в специальном отсеке для овощей и фруктов. Лучше всего разложить фрукты плодоножками вверх. Важно хранить яблоки отдельно от других овощей и фруктов. Яблоки выделяют этилен, из-за которого другие плоды могут быстро испортиться.

Как хранить яблоки

Существует несколько вариантов хранения яблок.

Первый – хранить их в ящиках или коробках, предварительно застелив дно бумагой. При этом класть фрукты нужно в один слой. Если же у тары высокие бортики, вы можете сделать несколько ярусов, прокладывая между ними бумагу.

Второй вариант – обернуть каждое яблоко в бумагу и также разместить фрукты в ящике, коробке или корзинке. Бумага будет впитывать лишнюю влагу, и фрукты дольше останутся свежими.

Еще один способ хранения – в полиэтиленовых прочных пакетах. Насыпьте в пакеты по килограмму яблок и подвесьте пакеты в прохладном помещении.