Как хранить яблоки, чтобы они не испортились
В самом разгаре сезон яблок. Именно осенью многие дачники начинают задаваться вопросом – как правильно хранить яблоки, когда их так много?
Съесть за пару дней урожай едва ли возможно, однако если грамотно подойти к хранению фруктов, вы сможете наслаждаться вкусными яблоками еще очень долго.
Подробнее о том, как правильно хранить яблоки, читайте в материале "Рамблера".
Где хранить яблоки
Яблоки необходимо хранить в сухом прохладном помещении при температуре от 0 до 4 градусов. Разместить фрукты можно в погребе, подвале или в неотапливаемом гараже. Помимо этого, отличным местом для хранения яблок станет прохладная кладовка или застекленный балкон. Если же на балконе температура опускается ниже 0 градусов, накрывайте яблоки одеялами, чтобы они не замерзли.
Переносить плоды из холода в тепло – даже ненадолго – плохая идея. Температурный скачок не лучшим образом скажется на яблоках, и они испортятся гораздо быстрее.
Яблоки также можно разместить в холодильнике на нижней полке или в специальном отсеке для овощей и фруктов. Лучше всего разложить фрукты плодоножками вверх. Важно хранить яблоки отдельно от других овощей и фруктов. Яблоки выделяют этилен, из-за которого другие плоды могут быстро испортиться.
Как хранить яблоки
Существует несколько вариантов хранения яблок.
Первый – хранить их в ящиках или коробках, предварительно застелив дно бумагой. При этом класть фрукты нужно в один слой. Если же у тары высокие бортики, вы можете сделать несколько ярусов, прокладывая между ними бумагу.
Второй вариант – обернуть каждое яблоко в бумагу и также разместить фрукты в ящике, коробке или корзинке. Бумага будет впитывать лишнюю влагу, и фрукты дольше останутся свежими.
Еще один способ хранения – в полиэтиленовых прочных пакетах. Насыпьте в пакеты по килограмму яблок и подвесьте пакеты в прохладном помещении.
И наконец, яблоки также удобно хранить в опилках или соломе. Застелите тару бумагой, а сверху насыпьте опилки слоем примерно 5-10 см. Следите затем, чтобы опилки или солома не были влажными. Разложите яблоки в один слой и сверху засыпьте их соломой.