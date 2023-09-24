Диетолог Микитюк объяснила, в чем польза малинового варенья

По словам эксперта, малиновое варенье - это природный антибиотик, оно содержит антиоксиданты, свойства которых сохраняются даже после тепловой обработки.

"В малиновом варенье содержится ацетилсалициловая кислота, укрепляющая иммунитет и легко устраняющая симптомы даже гриппа. Очень ценный природный ингредиент у вас дома, и не надо идти в аптеку".

Также Людмила Микитюк отметила, что в малиновом варенье есть эфирные масла, витамины А, группы B, PP, магний, железо, йод и натуральные пектины. Эфирные масла отвечают за неповторимый малиновый аромат и благотоврно воздействуют на нервную систему, а пектины помогают выводить токсины из организма.