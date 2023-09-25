Быстрый пирог из слив

Пирог - отличный способ насладиться сочным и ароматным осенним десертом, особенно если у вас есть свежие сливы под рукой.

Но что делать, если сливы есть, а времени на долгие кулинарные эксперименты - нет? Не волнуйтесь, у нас есть рецепт, как быстро приготовить вкусный пирог из слив без лишних хлопот. Делимся им в материале "Рамблера".