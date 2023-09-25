Быстрый пирог из слив

Рецепт за пять минут: пирог из слив
Пирог - отличный способ насладиться сочным и ароматным осенним десертом, особенно если у вас есть свежие сливы под рукой.
Но что делать, если сливы есть, а времени на долгие кулинарные эксперименты - нет? Не волнуйтесь, у нас есть рецепт, как быстро приготовить вкусный пирог из слив без лишних хлопот. Делимся им в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- 2-3 чашки свежих слив (желательно убрать косточки и разрезать пополам)
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 1 стакан молока
- 1 яйцо
- 2 ч. ложки разрыхлителя теста (по желанию)
- Ванильный сахар, корица (по желанию)
- Немного масла для смазывания формы
Рецепт
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выберите форму для выпечки, смажьте ее маслом или покройте бумагой для выпечки, чтобы пирог не прилипал.
- Смешайте ингредиенты. В глубокой миске смешайте сахар, муку и разрыхлитель теста. Постепенно добавьте молоко и яйцо, аккуратно перемешивая все ингредиенты до получения однородной массы.
- Добавьте ваниль. Если вы хотите придать пирогу нежный ванильный аромат, добавьте ванильный сахар или ванильный экстракт в тесто и хорошо размешайте.
- Залейте тесто. Вылейте получившееся тесто в приготовленную форму.
- Выложите сливы. Равномерно уложите половинки слив сверху теста. Можно аккуратно вдавить их немного в тесто.
- Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте пирог приблизительно 30-40 минут, или пока он не станет золотисто-коричневым сверху и не поднимется. Проверьте готовность, вставив зубочистку в центр пирога - если она выходит чистой, пирог готов.
- После приготовления дайте пирогу немного остыть перед подачей. Пирог из слив можно подавать как теплым, так и прохладным, в зависимости от ваших предпочтений. Можно добавить мороженое или взбитые сливки.
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