Рецепт за пять минут: бюджетный салат из капусты
В бешеном темпе современного мира далеко не у каждого есть лишние несколько часов для приготовления пищи. Сейчас все большей популярностью пользуются блюда на скорую руку, которые можно приготовить буквально за пять минут.
Если вы поиске таких блюд, присмотритесь к салату из капусты. Ингредиенты для него стоят недорого, и вы точно найдете их в любом супермаркете. А приготовление и впрямь займет не более пяти минут.
Такой салат может стать самостоятельным вечерним блюдом, если вы следите за фигурой и не хотите переедать. Но вместе с тем салат из капусты можно подавать в качестве дополнения к картошке или мясу.
Подробнее о том, как приготовить этот салат, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Капуста – 350 г;
- Огурцы – 2 шт;
- Консервированная кукуруза – 100 г;
- Сметана – 60 г;
- Соль – по вкусу;
- Специи – по вкусу;
Приготовление
1. Помойте капусту и мелко нашинкуйте ее. Кстати, капусту можно брать любую на ваш вкус;
2. Порежьте огурцы пополам, а затем на тонкие дольки.
3. Переложите капусту и огурцы в глубокую миску, добавьте консервированную кукурузу.
4. Заправьте салат сметаной. Добавьте соль и специи на ваш выбор.
Готово! Приятного аппетита!
На заметку
Салат с капустой – универсальное блюдо, с которым можно экспериментировать каждый раз. Капуста, огурцы и кукуруза – это минимальный набор ингредиентов, но вы смело можете добавлять любимые сезонные овощи и создавать свою вариацию салата.
В частности, салат станет еще вкуснее, если добавить в него помидоры и редис. А если с вечера сварить курицу и затем добавить ее в салат, вы можете сделать блюдо сытнее.