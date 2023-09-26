Рецепт за пять минут: бюджетный салат из капусты

В бешеном темпе современного мира далеко не у каждого есть лишние несколько часов для приготовления пищи. Сейчас все большей популярностью пользуются блюда на скорую руку, которые можно приготовить буквально за пять минут.

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Если вы поиске таких блюд, присмотритесь к салату из капусты. Ингредиенты для него стоят недорого, и вы точно найдете их в любом супермаркете. А приготовление и впрямь займет не более пяти минут.

Такой салат может стать самостоятельным вечерним блюдом, если вы следите за фигурой и не хотите переедать. Но вместе с тем салат из капусты можно подавать в качестве дополнения к картошке или мясу.

Подробнее о том, как приготовить этот салат, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Капуста – 350 г;

Огурцы – 2 шт;

Консервированная кукуруза – 100 г;

Сметана – 60 г;

Соль – по вкусу;

Специи – по вкусу;

Приготовление

1. Помойте капусту и мелко нашинкуйте ее. Кстати, капусту можно брать любую на ваш вкус;

2. Порежьте огурцы пополам, а затем на тонкие дольки.

3. Переложите капусту и огурцы в глубокую миску, добавьте консервированную кукурузу.

4. Заправьте салат сметаной. Добавьте соль и специи на ваш выбор.

Готово! Приятного аппетита!

На заметку

Салат с капустой – универсальное блюдо, с которым можно экспериментировать каждый раз. Капуста, огурцы и кукуруза – это минимальный набор ингредиентов, но вы смело можете добавлять любимые сезонные овощи и создавать свою вариацию салата.