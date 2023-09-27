Рецепт за 5 минут: шоколадный кекс
Для многих людей приготовление домашней выпечки ассоциируется с долгим и утомительным процессом. Вот почему, как правило, мы предпочитаем покупать десерты в магазине или в пекарне.
Однако не все домашние лакомства требуют нескольких свободных часов и кулинарного таланта. Существуют и такие десерты, с приготовлением которых справится даже ребенок. И уйдет у него на это не больше пяти минут.
В частности, к таким десертам относится шоколадный кекс. Такой кекс станет идеальным дополнением к завтраку, а еще выручит во время неожиданного визита гостей. Подробнее о том, как быстро приготовить шоколадный кекс, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Молоко – 2 ст.л;
- Яйцо – 1 шт;
- Сахар – 2 ст.л;
- Мука – 3 ст.л;
- Растительное масло – 2 ст.л;
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
- Какао – 1 ч.л;
- Ванилин – по вкусу;
Приготовление
1. В небольшой чашке (а можно даже в кружке) смешайте сахар, муку, растительное масло и молоко. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
2. Добавьте разрыхлитель и какао. Еще раз перемешайте и отправьте смесь в микроволновку на три минуты.
Готово! Приятного аппетита!
На заметку
Десерт будет еще вкуснее, если разнообразить его шоколадным соусом – для этого предварительно растопите 50 г шоколада на водяной бане. После того, как кекс будет готов, полейте его шоколадом.
Чтобы приготовить шоколадно-банановый кекс, достаточно добавить в тесто перетертый банан. А если вы хотите получить более диетический вариант, при добавлении банана можно обойтись без сахара.
Вариант для тех, у кого совсем мало времени – украсьте кекс взбитыми сливками и подавайте к столу.