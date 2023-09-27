Рецепт за 5 минут: шоколадный кекс

Для многих людей приготовление домашней выпечки ассоциируется с долгим и утомительным процессом. Вот почему, как правило, мы предпочитаем покупать десерты в магазине или в пекарне.

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Однако не все домашние лакомства требуют нескольких свободных часов и кулинарного таланта. Существуют и такие десерты, с приготовлением которых справится даже ребенок. И уйдет у него на это не больше пяти минут.

В частности, к таким десертам относится шоколадный кекс. Такой кекс станет идеальным дополнением к завтраку, а еще выручит во время неожиданного визита гостей. Подробнее о том, как быстро приготовить шоколадный кекс, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Молоко – 2 ст.л;

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 2 ст.л;

Мука – 3 ст.л;

Растительное масло – 2 ст.л;

Разрыхлитель – 0,5 ч.л;

Какао – 1 ч.л;

Ванилин – по вкусу;

Приготовление

1. В небольшой чашке (а можно даже в кружке) смешайте сахар, муку, растительное масло и молоко. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

2. Добавьте разрыхлитель и какао. Еще раз перемешайте и отправьте смесь в микроволновку на три минуты.

Готово! Приятного аппетита!

На заметку

Десерт будет еще вкуснее, если разнообразить его шоколадным соусом – для этого предварительно растопите 50 г шоколада на водяной бане. После того, как кекс будет готов, полейте его шоколадом.

Чтобы приготовить шоколадно-банановый кекс, достаточно добавить в тесто перетертый банан. А если вы хотите получить более диетический вариант, при добавлении банана можно обойтись без сахара.