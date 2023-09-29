Почему еда вкуснее, когда ешь ее руками

Почему-то есть еду руками приятнее, замечали? Большое количество современных блюд не предполагает использование столовых приборов: бургеры, хот-доги, пицца. Но эта тенденция связана не только с фаст-фудом. Многие повара высокой кухни в последнее время уделяют особенное внимание тактильному контакту с едой и предлагают посетителям попробовать

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Ученые и врачи тоже не раз задавались этим вопросом и пытались найти научное объяснение. Почему же вкуснее есть руками? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Газета Daily Mail провела опрос с участием 2 500 человек. 19% респондентов заявили, что чувствуют себя комфортнее, когда едят пищу руками, а каждый десятый рассказал, что так еда ощущается вкуснее. Однако есть без приборов большинство останавливает реакция других людей на их поведение и "несоблюдение этикета".

По мнению шеф-повара Джулии Солдати, прием пищи без столовых приборов – это интерактивный, чувственный опыт. Профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета заявил, что, когда мы едим руками, мы лучше осознаем, что употребляем в пищу. Это также влияет на восприятие вкуса и запаха и дает более точную, чем та, которую можно получить с помощью зрения, тактильную информацию.

Согласно научным исследованиям, употребление пищи руками способствует формированию осознанных привычек, большому удовлетворению от еды и даже возможному снижению веса.

Прием пищи руками улучшает пищеварение. Одна из причин – это то, что усиливается выработка пищеварительных ферментов и соков в ротовой полости и желудке. Кроме того, прием пищи руками положительно сказывается на людях, страдающих синдромом раздраженного кишечника, вздутием и болями в животе.

Использование столовых приборов увеличивает скорость приема пищи, а это повышает риск развития диабета. Часто люди переедают из-за того, что едят быстро, резистентность к инсулину повышается, как и уровень сахара в крови.