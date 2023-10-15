Рецепт за 5 минут: капустные рулетики с сосиской

Блюда на скорую руку выручают нас всегда. И когда поздно возвращаешься с работы, и когда нужно освободить время для других дел, и когда о внезапном приходе сообщают гости.

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Если вы хотите съесть что-то сытное, но при этом совсем нет времени стоять у плиты, попробуйте разнообразить свой рацион капустными рулетиками с сосисками.

Это простая, но очень вкусная закуска, которая придется по душе абсолютно всем – и взрослыми, и детям. Подробнее о том, как приготовить капустные рулетики с сосиской, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Капуста пекинская – 1 шт;

Сосиски – 8 шт;

Сыр – 100 г;

Яйца – 2 шт;

Мука – 3 ст.л;

Приготовление

1. Помойте пекинскую капусту, разберите ее и оставьте для рулетиков самую нежную часть листьев;

2. Разрежьте сосиски пополам;

3. Нарежьте сыр тонкими слайсами;

4. Положите на капустный лист кусочек сыра и сосиску сверху. Сверните рулетиком.

5. Смешайте яйца и муку. Обваляйте в смести рулетики, а затем обжарьте их на сковороде с обеих сторон.

Готово! Приятного аппетита!

На заметку

Рулетики отлично разнообразят соусы. Любители острой еды могут подать к блюду соус с перцем чили, а если же вы любите более нейтральные вкусы, присмотритесь к сметанному соусу с добавлением кетчупа.