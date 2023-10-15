Рецепт за 5 минут: капустные рулетики с сосиской
Блюда на скорую руку выручают нас всегда. И когда поздно возвращаешься с работы, и когда нужно освободить время для других дел, и когда о внезапном приходе сообщают гости.
Если вы хотите съесть что-то сытное, но при этом совсем нет времени стоять у плиты, попробуйте разнообразить свой рацион капустными рулетиками с сосисками.
Это простая, но очень вкусная закуска, которая придется по душе абсолютно всем – и взрослыми, и детям. Подробнее о том, как приготовить капустные рулетики с сосиской, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Капуста пекинская – 1 шт;
- Сосиски – 8 шт;
- Сыр – 100 г;
- Яйца – 2 шт;
- Мука – 3 ст.л;
Приготовление
1. Помойте пекинскую капусту, разберите ее и оставьте для рулетиков самую нежную часть листьев;
2. Разрежьте сосиски пополам;
3. Нарежьте сыр тонкими слайсами;
4. Положите на капустный лист кусочек сыра и сосиску сверху. Сверните рулетиком.
5. Смешайте яйца и муку. Обваляйте в смести рулетики, а затем обжарьте их на сковороде с обеих сторон.
Готово! Приятного аппетита!
На заметку
Рулетики отлично разнообразят соусы. Любители острой еды могут подать к блюду соус с перцем чили, а если же вы любите более нейтральные вкусы, присмотритесь к сметанному соусу с добавлением кетчупа.
Капустные рулетики с сосисками станут отличной закуской, которую можно взять в дорогу. Кроме того, рулетики наверняка придутся по душе школьникам – они могут брать блюдо с собой на обед.