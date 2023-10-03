4 блюда, которые опасно заказывать в фастфуд-ресторанах

Фастфуд рестораны – заведения, которые неизменно пользуются популярностью у людей. Именно здесь можно довольно бюджетно и быстро, но при этом очень вкусно пообедать.

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Еду в фастфуд-ресторанах сложно назвать здоровой – как правило, в ней много жира, и она довольно калорийна. Однако некоторые позиции могут быть особенно опасны.

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Подробнее о блюдах из ресторанов быстрого питания, которые не стоит есть, даже если вы очень голодны – читайте в материале "Рамблера".

Бургер с рыбой

Многие люди в фастфуд-заведениях порой выбирают бургеры с рыбой в качестве более здоровой альтернативы. Вот только на самом деле скорее всего рыба будет несвежей – дело в том, что блюда с рыбой пользуются меньшей популярностью, а потому продукт часто залеживается. Если в заведении халатно относятся к срокам годности, такое блюдо и вовсе может спровоцировать отравление.

Сотрудники ресторанов быстрого питания советуют выбирать из меню те позиции, которые пользуются наибольшим спросом. Так шанс, что блюдо будет свежим, гораздо выше.

Напитки со льдом

Если вы заказываете в кафе сок или газировку, попросите, чтобы вам не клали лед. Дело в том, что машины для льда в фастфуд-заведениях чистят крайне редко. Как правило, это делают лишь раз в месяц перед приходом инспекции. При этом очищают только внешние детали. Стоит ли говорить о том, сколько микробов скапливается в машине для льда и где они оказываются впоследствии.

Сэндвичи с тунцом

Тунец – довольно дорогая рыба, а цены в фастфуд-заведениях, как правило, низкие. Вот почему рассчитывать на то, что в сэндвич с тунцом вам положат действительно качественную рыбу, не стоит. Как правило, в таких сэндвичах тунец смешивают с майонезом, и майонеза в блюде оказывается гораздо больше. Зачастую клиенты не обращают на это внимание, а себестоимость блюда сильно снижается.

Жареный сыр

В меню фастфуд-ресторанов часто можно встретить "сырные палочки" или "сырные шарики". Эта закуска пользуется большой популярностью, и большинство гостей заведения даже не подозревают о том, что жареный сыр в разы опаснее, чем картошка фри или гамбургер.