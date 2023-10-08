Завтрак за пять минут: быстрые блюда для бодрого утра
Многие пренебрегают завтраком, несмотря на то, что всем известно о важности именно этого приема пищи. И зачастую проблема кроется в том, что на его приготовление попросту нет времени.
Для тех, кто привык жить в активном ритме, "Рамблер" составил подборку идеально подходящих для завтрака блюд, на приготовление которых не уйдет много времени и сил.
Шоколадные оладьи
Для приготовления этих пышных и ароматных оладушек вам понадобятся:
- кефир – 400 мл
- мука – 300 г
- растительное масло – 60 мл
- сахар – 60 г
- какао-порошок – 40 г
- яйца – 1 шт
- лимонный сок – 5 мл
- сода – 2 г
Способ приготовления в два шага:
- В миске смешайте стакан кефира, муку, сахар, какао-порошок, яйцо и лимонный сок. После влейте оставшийся кефир и добавьте соду.
- Смажьте сковороду растительным маслом и жарьте оладушки на сильно огне с каждой стороны до готовности.
Дополнить оладьи можно сиропом, вареньем или сметаной – по вкусу.
Нежная и сытная творожная запеканка
Для тех, кто уделяет особое внимание правильному питанию, важно, чтобы завтрак был не только вкусным, но и сбалансированным. Эта творожная запеканка прекрасно подходит для таких условий. А основной ее плюс в том, что на приготовление уйдут считанные минуты.
Для этого рецепта идеально подойдет творог от 5% до 9%. Количество сахара можно варьировать по вкусу. Если есть необходимость, можно использовать сахарозаменитель вместо обыкновенного сахара.
Ингредиенты:
- творог - 200 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 1 столовая ложка
- мука пшеничная – 2 чайных ложки
- вода – 2 столовые ложки
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте творог, яйца, муку и сахар. Тщательно перемешивайте до образования однородной массы.
- Возьмите емкость, подходящую для использования в микроволновой печи, влейте в нее воду и выложите запеканку, разровняв поверхность.
- Поставьте блюдо в микроволновку и запекайте при максимальной мощности около трех минут, учитывая особенности своей печи. Готовая запеканка должна стать более плотной.
Питательный, вкусный и полезный завтрак готов!
Сэндвич с ветчиной и сыром
Этот завтрак не будет таким полезным, как предыдущий, но точно будет быстрым, вкусным и утолит голод.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб – 2 кусочка
- твердый сыр (тертый или ломтиками) – 30 г или 2 ломтика
- ветчина - 2 ломтика
- сливочное масло для тостов и для жарки – 1,5 столовых ложки
Способ приготовления:
- Смажьте куски хлеба сливочным маслом – каждый с одной стороны.
- Разогрейте сковороду и выложите на нее столовую ложку сливочного масла, растопите его.
- Выложите на сковороду кусок хлеба так, чтобы сторона, смазанная маслом, была внизу.
- Выложите на хлеб ветчину и сыр. Убавьте огонь и накройте крышкой. Дождитесь, пока сыр не начнет плавиться.
- Сверху выложите второй кусок хлеба маслом вверх и переверните сэндвич, чтобы поджарить его с другой стороны.
- Когда сэндвич станет румяным с двух сторон, выложите его на тарелку и разрежьте по диагонали – ваш ароматный сэндвич готов!
Свежие овощи или зелень прекрасно дополнят такой завтрак. Приятного аппетита!