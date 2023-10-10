Дерматолог объяснила, почему нельзя пить кофе с молоком

Дерматолог, косметолог Светлана Барагунова рассказала о том, почему не стоит пить кофе с молоком и как лучше это делать, если отказаться от напитка сложно.

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Медик объяснила, что кофе ускоряет обмен веществ, а молоко дает кальций, необходимый для развития опорно-двигательной системы.

Однако, по словам специалиста, есть две причины, по которым кофе с молоком пить не стоит.

Первая причина заключается в том, что казеин (молочный белок) уменьшает активность содержащихся в кофе антиоксидантов. Вторая причина - вместе с молоком кофе тяжелее переваривается желудком.

При этом по мнению стоматолога Галины Гурьяновой, молоко в кофе снижает его красящие свойства, то есть для зубов такая комбинация полезнее, особенно если после напитка полоскать рот теплой водой.