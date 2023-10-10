Ученые назвали идеальные для здоровья сочетания продуктов

Ученые считают, что некоторые продукты в сочетании приносят большую польщу организму.

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Например, доказано, что шоколад обладает борющимися с болезнями и укрепляющими иммунитет свойствами. И они намного лучше улучшают здоровье сердца в сочетании с аналогичными флавоноидами, содержащимися в малине.

Другое сочетание - оливковое масло и морковь. Бета-каротин, оранжевый антиоксидантный пигмент, содержащийся в моркови, «разблокируется» и становится доступным для нашего организма при смешивании с некоторыми растительными маслами, а это означает, что эта комбинация может повысить защиту вашей кожи от ультрафиолета.

А вот рыбу лучше сочетать с белым вином, считают эксперты. Исследователи из Италии обнаружили, что у женщин, которые выпивали всего лишь один бокал вина в день, уровень полезных для борьбы с болезнями жиров омега-3 в крови был выше, чем у тех, кто этого не делал.

Следующее оптимальное сочетание — сыр и яйца. Сыр — отличный источник кальция, который поддерживает прочность наших костей. Но для правильного его усвоения организму необходим витамин D, содержащийся в яичном желтке.

В случае, если вы хотите похудеть, эксперты по питанию рекомендуют смешать горсть черники с творогом. Фрукты богаты клетчаткой, а сыр богат медленно высвобождающимся казеиновым белком, а это значит, что такая комбинация поможет вам дольше оставаться сытыми.