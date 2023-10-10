Каша: вред и польза для организма, 5 рецептов

Сегодня, 10 октября, отмечается Международный день каши. Это не только полезное, но и вкусное блюдо, которое можно готовить в разных вариациях. Она может быть прекрасным завтраком, обедом или ужином, но важно следить за порциями, иначе польза может превратиться во вред!

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"Рамблер" расскажет о преимуществах и недостатках продукта, а также поделится пятью нетривиальными рецептами блюд из каши.

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Польза

Богатство клетчаткой: содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, которая помогает поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта и предотвращает запоры;

Источник энергии: богаты углеводами, что делает их отличным источником энергии для активных дней;

Белки и аминокислоты: гречка и овсянка, содержат важные аминокислоты, необходимые для строительства и регенерации клеток;

Витамины и минералы: богаты витаминами группы B, железом, магнием, цинком и другими микроэлементами, которые необходимы для поддержания здоровья;

Поддержание веса: умеренное употребление может помочь контролировать вес благодаря высокому содержанию клетчатки и длительному чувству сытости;

Вред

Аллергические реакции: каши, содержащие глютен (например, пшеницу, ячмень), могут вызвать аллергические реакции у лиц, страдающих целиакией или непереносимостью глютена. Это состояние может привести к раздражению кишечника и другим неприятным симптомам;

Диетические ограничения: в некоторых случаях, каши могут противопоказаны при соблюдении определенных диет, таких как низкоуглеводные, кетогенные или диеты, ограничивающие потребление крахмала. В таких случаях следует учитывать гликемический индекс и содержание углеводов в конкретных кашах;

Высокая калорийность: добавление сахара, меда, сиропов или молока в каши может сделать их калорийными и противопоказанными для лиц, следящих за уровнем сахара в крови или при стремлении к снижению веса;

Пищеварительные проблемы: у некоторых могут вызвать пищеварительные беспокойства, такие как вздутие живота, газообразование или диарея. В этом случае, возможно, стоит ограничить их потребление или выбрать каши с низкой клетчаткой.

Рецепты

Каши могут быть вкусными и разнообразными, если экспериментировать с разными крупами и ингредиентами. Вот пять нетривиальных рецептов каши, каждый из которых использует разную крупу:

Киноа с тыквой и кокосовым молоком 1/2 чашки киноа

1 чашка кокосового молока

1/2 чашки кусочков тыквы

1 ст. ложка меда

1/4 чашки кокосовой стружки

По щепотке молотой корицы и ванильного сахара

Приготовление: Варите киноа в кокосовом молоке с добавлением тыквы до мягкости. Затем добавьте мед, корицу, ванильный сахар и кокосовую стружку. Подавайте горячим.

Перловая каша с грибами и шпинатом 1 чашка перловой крупы

200 г грибов (шампиньоны или лисички)

2 чашки свежего шпината

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление: Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле, затем добавьте грибы и обжаривайте до золотистой корки. Добавьте перловую крупу и обжаривайте несколько минут. Затем влейте горячий бульон и варите, пока крупа не станет мягкой. Перед подачей добавьте шпинат и перемешайте до его слегка опадения.

Гречневая каша с тунцом и авокадо 1 чашка гречки

200 г филе тунца

1 авокадо

1 лимон

2 ст. ложки оливкового масла

По щепотке соли и черного перца

Приготовление: Обжарьте тунца на гриле с добавлением сока лимона, соли и перца. Подавайте его на гречке, приправленной оливковым маслом и нарезанным авокадо.

Пшенная каша с черникой и миндалем 1 чашка пшена

1 чашка свежей черники

1/4 чашки миндальных лепестков

2 ст. ложки меда

1/2 чашки молока (по желанию)

Приготовление: Варите пшено до мягкости. Затем добавьте чернику и мед, перемешайте и подавайте, посыпанное жаренными миндальными лепестками. По желанию, можно добавить молоко для кремовости.

Овсянка с тыквой и семенами чиа 1 чашка овсянки

1 чашка натертой тыквы

2 ст. ложки семян чиа

1 чашка миндального молока

2 ст. ложки меда

1/2 ч. ложки корицы