Каша: вред и польза для организма, 5 рецептов
Сегодня, 10 октября, отмечается Международный день каши. Это не только полезное, но и вкусное блюдо, которое можно готовить в разных вариациях. Она может быть прекрасным завтраком, обедом или ужином, но важно следить за порциями, иначе польза может превратиться во вред!
"Рамблер" расскажет о преимуществах и недостатках продукта, а также поделится пятью нетривиальными рецептами блюд из каши.
Польза
Богатство клетчаткой: содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, которая помогает поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта и предотвращает запоры;
Источник энергии: богаты углеводами, что делает их отличным источником энергии для активных дней;
Белки и аминокислоты: гречка и овсянка, содержат важные аминокислоты, необходимые для строительства и регенерации клеток;
Витамины и минералы: богаты витаминами группы B, железом, магнием, цинком и другими микроэлементами, которые необходимы для поддержания здоровья;
Поддержание веса: умеренное употребление может помочь контролировать вес благодаря высокому содержанию клетчатки и длительному чувству сытости;
Вред
Аллергические реакции: каши, содержащие глютен (например, пшеницу, ячмень), могут вызвать аллергические реакции у лиц, страдающих целиакией или непереносимостью глютена. Это состояние может привести к раздражению кишечника и другим неприятным симптомам;
Диетические ограничения: в некоторых случаях, каши могут противопоказаны при соблюдении определенных диет, таких как низкоуглеводные, кетогенные или диеты, ограничивающие потребление крахмала. В таких случаях следует учитывать гликемический индекс и содержание углеводов в конкретных кашах;
Высокая калорийность: добавление сахара, меда, сиропов или молока в каши может сделать их калорийными и противопоказанными для лиц, следящих за уровнем сахара в крови или при стремлении к снижению веса;
Пищеварительные проблемы: у некоторых могут вызвать пищеварительные беспокойства, такие как вздутие живота, газообразование или диарея. В этом случае, возможно, стоит ограничить их потребление или выбрать каши с низкой клетчаткой.
Рецепты
Каши могут быть вкусными и разнообразными, если экспериментировать с разными крупами и ингредиентами. Вот пять нетривиальных рецептов каши, каждый из которых использует разную крупу:
Киноа с тыквой и кокосовым молоком
- 1/2 чашки киноа
- 1 чашка кокосового молока
- 1/2 чашки кусочков тыквы
- 1 ст. ложка меда
- 1/4 чашки кокосовой стружки
- По щепотке молотой корицы и ванильного сахара
Приготовление: Варите киноа в кокосовом молоке с добавлением тыквы до мягкости. Затем добавьте мед, корицу, ванильный сахар и кокосовую стружку. Подавайте горячим.
Перловая каша с грибами и шпинатом
- 1 чашка перловой крупы
- 200 г грибов (шампиньоны или лисички)
- 2 чашки свежего шпината
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление: Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле, затем добавьте грибы и обжаривайте до золотистой корки. Добавьте перловую крупу и обжаривайте несколько минут. Затем влейте горячий бульон и варите, пока крупа не станет мягкой. Перед подачей добавьте шпинат и перемешайте до его слегка опадения.
Гречневая каша с тунцом и авокадо
- 1 чашка гречки
- 200 г филе тунца
- 1 авокадо
- 1 лимон
- 2 ст. ложки оливкового масла
- По щепотке соли и черного перца
Приготовление: Обжарьте тунца на гриле с добавлением сока лимона, соли и перца. Подавайте его на гречке, приправленной оливковым маслом и нарезанным авокадо.
Пшенная каша с черникой и миндалем
- 1 чашка пшена
- 1 чашка свежей черники
- 1/4 чашки миндальных лепестков
- 2 ст. ложки меда
- 1/2 чашки молока (по желанию)
Приготовление: Варите пшено до мягкости. Затем добавьте чернику и мед, перемешайте и подавайте, посыпанное жаренными миндальными лепестками. По желанию, можно добавить молоко для кремовости.
Овсянка с тыквой и семенами чиа
- 1 чашка овсянки
- 1 чашка натертой тыквы
- 2 ст. ложки семян чиа
- 1 чашка миндального молока
- 2 ст. ложки меда
- 1/2 ч. ложки корицы
Приготовление: Варите овсянку в миндальном молоке с добавлением тыквы и корицы до готовности. Затем добавьте мед и семена чиа, хорошо перемешайте и подавайте горячим.