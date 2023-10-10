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Каша: вред и польза для организма, 5 рецептов

Сегодня, 10 октября, отмечается Международный день каши. Это не только полезное, но и вкусное блюдо, которое можно готовить в разных вариациях. Она может быть прекрасным завтраком, обедом или ужином, но важно следить за порциями, иначе польза может превратиться во вред!

Каша: вред и польза для организма, 5 рецептов
© Unsplash.com

"Рамблер" расскажет о преимуществах и недостатках продукта, а также поделится пятью нетривиальными рецептами блюд из каши.

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Польза

Богатство клетчаткой: содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, которая помогает поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта и предотвращает запоры;

Источник энергии: богаты углеводами, что делает их отличным источником энергии для активных дней;

Белки и аминокислоты: гречка и овсянка, содержат важные аминокислоты, необходимые для строительства и регенерации клеток;

Витамины и минералы: богаты витаминами группы B, железом, магнием, цинком и другими микроэлементами, которые необходимы для поддержания здоровья;

Поддержание веса: умеренное употребление может помочь контролировать вес благодаря высокому содержанию клетчатки и длительному чувству сытости;

Вред

Аллергические реакции: каши, содержащие глютен (например, пшеницу, ячмень), могут вызвать аллергические реакции у лиц, страдающих целиакией или непереносимостью глютена. Это состояние может привести к раздражению кишечника и другим неприятным симптомам;

Диетические ограничения: в некоторых случаях, каши могут противопоказаны при соблюдении определенных диет, таких как низкоуглеводные, кетогенные или диеты, ограничивающие потребление крахмала. В таких случаях следует учитывать гликемический индекс и содержание углеводов в конкретных кашах;

Высокая калорийность: добавление сахара, меда, сиропов или молока в каши может сделать их калорийными и противопоказанными для лиц, следящих за уровнем сахара в крови или при стремлении к снижению веса;

Пищеварительные проблемы: у некоторых могут вызвать пищеварительные беспокойства, такие как вздутие живота, газообразование или диарея. В этом случае, возможно, стоит ограничить их потребление или выбрать каши с низкой клетчаткой.

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Рецепты

Каши могут быть вкусными и разнообразными, если экспериментировать с разными крупами и ингредиентами. Вот пять нетривиальных рецептов каши, каждый из которых использует разную крупу:

Киноа с тыквой и кокосовым молоком

  • 1/2 чашки киноа
  • 1 чашка кокосового молока
  • 1/2 чашки кусочков тыквы
  • 1 ст. ложка меда
  • 1/4 чашки кокосовой стружки
  • По щепотке молотой корицы и ванильного сахара

Приготовление: Варите киноа в кокосовом молоке с добавлением тыквы до мягкости. Затем добавьте мед, корицу, ванильный сахар и кокосовую стружку. Подавайте горячим.

Перловая каша с грибами и шпинатом

  • 1 чашка перловой крупы
  • 200 г грибов (шампиньоны или лисички)
  • 2 чашки свежего шпината
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление: Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле, затем добавьте грибы и обжаривайте до золотистой корки. Добавьте перловую крупу и обжаривайте несколько минут. Затем влейте горячий бульон и варите, пока крупа не станет мягкой. Перед подачей добавьте шпинат и перемешайте до его слегка опадения.

Гречневая каша с тунцом и авокадо

  • 1 чашка гречки
  • 200 г филе тунца
  • 1 авокадо
  • 1 лимон
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • По щепотке соли и черного перца

Приготовление: Обжарьте тунца на гриле с добавлением сока лимона, соли и перца. Подавайте его на гречке, приправленной оливковым маслом и нарезанным авокадо.

Пшенная каша с черникой и миндалем

  • 1 чашка пшена
  • 1 чашка свежей черники
  • 1/4 чашки миндальных лепестков
  • 2 ст. ложки меда
  • 1/2 чашки молока (по желанию)

Приготовление: Варите пшено до мягкости. Затем добавьте чернику и мед, перемешайте и подавайте, посыпанное жаренными миндальными лепестками. По желанию, можно добавить молоко для кремовости.

Овсянка с тыквой и семенами чиа

  • 1 чашка овсянки
  • 1 чашка натертой тыквы
  • 2 ст. ложки семян чиа
  • 1 чашка миндального молока
  • 2 ст. ложки меда
  • 1/2 ч. ложки корицы

Приготовление: Варите овсянку в миндальном молоке с добавлением тыквы и корицы до готовности. Затем добавьте мед и семена чиа, хорошо перемешайте и подавайте горячим.

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