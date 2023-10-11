10 правил питания самых долгоживущих людей в мире

Большинство долгожителей проживают в Японии, Коста-Рике, Италии, Греции и Калифорнии – в так называемых «голубых зонах». Люди в этих местах часто доживают до 100 лет, поэтому многие ученые изучают питание и другие привычки таких долгожителей..

© Unsplash

От Икарии в Греции, Окинавы в Японии, Сардинии в Италии до Лома-Линды в Калифорнии и полуострова Никойя в Коста-Рике , ученые заметили множество сходств между их образом жизни, причем в основном дело касалось рациона питания.

Видео дня

Команда исследователей под руководством писателя Дэна Бюттнера взяла за правило наблюдать за этими долгоживущими культурами и составила список диетических моделей, которым каждый из нас может легко следовать.

"Рамблер" расскажет о главных принципах питания людей "Голубой зоны".

Растительная пища

«Лучшие продукты для долголетия — это листовая зелень, такая как шпинат, капуста, ботва свеклы и репы, мангольд и листовая капуста», — утверждают эксперты по долголетию.

Старайтесь также добавлять сезонные фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобы и орехи, продолжили они.

Ваше предпочтение растительных ингредиентов должно распространяться и на жиры: это означает, что вы должны выбирать оливковое масло, а не сливочное.

Рыба

Жители Голубой зоны предпочитают рыбу, но меньше, чем можно было бы подумать, говорят эксперты по долголетию. До трех небольших порций в неделю вполне достаточно.

Большинство из них едят мелкую недорогую рыбу, например, сардины, анчоусы и треску. Эти сорта не подвергаются воздействию высоких уровней ртути или других химикатов.

Уменьшите количество молочных продуктов

Большинство представителей «голубой зоны» воздерживаются от молока.

Кардиолог доктор Гэри Фрейзер , живущий в Лома-Линда, сравнил рацион адвентистов, не пьющих молоко, и адвентистов, не употребляющих молоко, и обнаружил, что коровье молоко, по-видимому, связано с более высоким риском рака молочной железы и простаты.

Однако вы все равно можете выбрать другие виды молочных продуктов, поскольку йогурт и сыр, похоже, не несут такого же риска. В остальном вы можете брать пример с икарийцев и сардинцев, выбирая продукты из козьего и овечьего молока.

Исключите яйца

«Яйца не необходимы для долгой жизни, и мы не рекомендуем их есть, но если вам необходимо, ешьте не более трех яиц в неделю», — говорится в рекомендациях.

Эксперты предложили употреблять одно яйцо в качестве дополнения к блюду из цельнозернового или растительного сырья.

Но они отметили, что некоторые люди с проблемами сердца и кровообращения или диабетом предпочли отказаться от них.

Бобы

По мнению ученых, «бобы правят в голубых зонах» и являются «краеугольным камнем каждой диеты долголетия в мире».

Помимо того, что бобы богаты клетчаткой и белком, у их употребления есть дополнительный бонус:

«Поскольку бобы очень сытные, они, скорее всего, вытеснят из вашего рациона менее здоровую пищу».

Уменьшите сахар

Жители Голубой зоны не отказываются полностью от сахара, «едят сахар намеренно, а не по привычке или случайно», заявили эксперты по долголетию.

Это означает, что сладости, печенье и торты нужно приберегать для особых случаев или, по крайней мере, есть их осознанно.

Старайтесь съедать не более семи чайных ложек добавленного сахара в день, что составляет около 28 граммов — это меньше, чем одна банка колы.

Орехи

Орехи насыщены витаминами и минералами, но зато калорийны.

Поэтому придерживайтесь максимум двух небольших горстей в день: миндаль имеет низкую калорийность, тогда как грецкие орехи, бразильские орехи, макадамия и орехи пекан имеют высокую калорийность.

Остерегайтесь также соленых или карамелизированных орехов.

Прощай обычный хлеб

Люди в «голубых зонах» едят хлеб, но не нарезанные и обработанные батоны, которые можно найти в супермаркетах.

По мнению экспертов по диетам:

«Большинство имеющихся в продаже видов хлеба состоят из отбеленной белой муки, которая быстро метаболизируется в сахар и повышает уровень инсулина».

Вместо этого выбирайте цельнозерновые, ржаные или заквасочные сорта хлеба.

Ешьте цельные продукты, а не обработанные

Если можете, выбирайте цельные продукты, а не те, которые обработаны или имеют маркировку «обезжиренные» или «без сахара».

«Хорошим определением «цельной пищи» будет та, которая состоит из одного ингредиента, сырого, приготовленного, измельченного или ферментированного и не подвергшегося глубокой обработке», — говорится в рекомендациях.

Долгожители также получают питательные вещества из пищи, которую они едят, а не из витаминов и добавок.

Правила употребления напитков

Когда дело доходит до напитков, стоит делать упор на воду, и следовать нескольким правилам: