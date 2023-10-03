Кисломолочные продукты содержат большое количество ценных аминокислот и насыщенных жирных кислот. Кому стоит добавить их в рацион, "Аргументам и Фактам" рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По словам специалиста, многие пробиотические продукты обладают противовирусной активностью на уровне всего организма. За счет этого они обеспечивают профилактику острых кишечных инфекций и даже респираторных заболеваний.

Помимо этого, было доказано, что они блокируют злокачественную пролиферацию раковых клеток. Например, их можно употреблять в целях профилактики рака желудка, толстой кишки и молочных желез.

Кисломолочные продукты также рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниям, отмечает врач. По ее словам, они значительно снижают риск развития патологий сердца и сосудов. Йогурт, например, способствует нормализации обмена холестерина.