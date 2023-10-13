Полезны ли яйца и как правильно их варить

13 октября отмечается Всемирный день яйца. И это неспроста, ведь этот продукт богат микроэлементами, полезными белками и витаминами.

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Яйца можно употреблять во время любого приема пищи, они также будут полезны худеющим и тем, кто соблюдает диету по состоянию здоровья. “Рамблер” разобрался в том, насколько полезны яйца, а также рассказал, как правильно их готовить.

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Польза яиц

В них содержится легкоусвояемый белок, жирорастворимые витамины и жирные кислоты Омега-3. Также продукт богат витаминами A, D, E. K и витаминами группы B. В яйцах также содержатся железо, цинк и медь.

Яйца укрепляют иммунитет, нормализуют артериальное давление, благотворно сказываются на работе нервной системы и помогают скинуть лишний вес. В них содержится большое количество протеина, который служит строительным материалом всех тканей организма, начиная от мышц и заканчивая волосами и кожей.

Как проверить свежесть яиц

Поместите яйца в глубокую емкость с холодной водой: если они лежат на дне в горизонтальном положении, значит, они очень свежие. Яйца, слегка приподнятые тупым углом кверху, еще могут быть использованы в приготовлении блюд, но свежестью уже не отличаются. А вот всплывшие на поверхность употреблять в пищу нельзя – они испортились.

Как правильно варить яйца

Чтобы сварить вкусные яйца желаемой консистенции, лучше брать небольшую кастрюльку, которая из-за своих маленьких размеров равномерно прогреется, что так важно для приготовления. Положите яйца в кастрюлю с холодной водой, а потом поставьте ее на огонь. Это важно сделать, чтобы яйца не лопнули при опускании в уже нагретую воду.

Для того, чтобы сварить яйца всмятку, держите их на огне после закипания еще 2-4 минуты. Чем меньше они будут кипеть, тем жиже получится белок и желток.

Яйца в мешочек варятся подольше, по 5-7 минут после закипания воды. Для такой готовности продукта характерны плотный белок и кремообразный желток.

А чтобы сварить яйца вкрутую, необходимо оставить их на 8-13 минут. Готовить дольше смысла нет, так как после 15 минут, проведенных в кипящей воде, продукт теряет все полезные свойства.

Яйцо-пашот

Самый популярный способ приготовления всмятку, который используют даже в самых дорогих ресторанах, это яйца-пашот. Рецепт довольно простой: разбить в кипящую воду яйцо. Но на практике далеко не всегда получается сделать это с первого раза. К счастью, есть способ, который поможет сварить яйцо без проблем.