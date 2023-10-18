Как экономить на продуктах в большой семье: 4 хитрых лайфхака

Пожалуй, каждому знакомо это чувство: приходишь в супермаркет, покупаешь только самое необходимое, а сумма в чеке при этом в разы выше той, которую ожидаешь. Что уж говорить о тех моментах, когда приходится закупаться продуктами на большую семью.

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Немногие знают об этом, но на еду можно тратить в разы меньше, если грамотно подходить к покупкам в супермаркете.

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Подробнее о лайфхаках, которые помогут сэкономить, читайте в материале "Рамблера".

Планируйте меню заранее

Прежде, чем отправиться на закупку в супермаркет, подумайте о том, что вы планируете готовить в течение недели. Далее составьте четкий список недорогих продуктов и включите в него соусы – они помогут разнообразить блюда. К примеру, сегодня вы можете приготовить говядину в томатном соусе, а завтра добавить этот же соус в овощное рагу.

Составьте список продуктов

В супермаркете четко придерживайтесь списка продуктов и старайтесь не отклоняться от него. Нередко в супермаркете мы совершаем импульсивные покупки: хватаем пару шоколадок на кассе, внезапно решаем купить креветки или берем куда больше еды, чем планировали, просто потому что голодны. Чтобы избежать этого и не переплачивать, перед походом в магазин обязательно составляйте список продуктов и постарайтесь поесть перед выходом из дома.

Не поддавайтесь на маркетинговые уловки

Супермаркеты искусно манипулируют нами, и порой мы даже не догадываемся об этом. В частности, многие магазины размещают на уровне глаз самые дорогие товары. А те, что подешевле, нередко оказываются внизу. Если вы намерены сэкономить на продуктах, обязательно проверяйте нижние полки. Скорее всего там вы найдете товары по приятным ценам. Кроме того, не забывайте про акции – на них нередко можно сэкономить. А еще проверяйте цены в разных магазинах, это тоже поможет избежать лишних трат.

Дайте себе время на раздумья