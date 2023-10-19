Какие фрукты можно есть с кожурой и семечками

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему чистите фрукты от кожуры и семян?

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Дело в том, что фактически, некоторые фрукты содержат наиболее важные питательные вещества именно в этих двух частях, от которых мы обычно отказываемся.

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"Рамблер" расскажет о фруктах, кожуру которых (а иногда и семена) вы можете есть без опасения за свое здоровье — наоборот они могут принести вам пользу.

Мы привыкли снимать с плодов кожуру и есть только внутреннюю часть, то же самое происходит и с семенами. Но это верно не для каждого фрукта. Фактически, большая часть питательных веществ продукта часто присутствует в кожуре и семенах, а в некоторых случаях кожуру и семена можно «принимать» в различных формах.

Апельсины

Апельсиновая корка – настоящий концентрат полезных свойств ; на самом деле он содержит примерно в два раза больше витаминов, чем мякоть, в частности витамина С. Так что кожуру можно использовать по-разному. Самый простой способ — использовать их в засахаренном виде в десертах, а также в травяных чаях и настоях или даже в воде для придания аромата. Таким образом вы получите свежий, утоляющий жажду и богатый питательными веществами напиток.

Арбуз

В данном случае мы говорим не только о кожуре , но и о семенах ; эти две части арбуза на самом деле очень богаты питательными веществами. Кожура , которую можно засахаривать, а также жарить или превращать в консервы, — настоящий эликсир здоровья. Она содержит цитруллин — вещество, способное защитить кишечник, помочь похудеть и даже повысить либидо, а также ликопин — очень важный антиоксидант, которым также богаты томаты. С другой стороны, семена содержат, прежде всего, омега-6 , хороший жир, идеально подходящий для борьбы с холестерином, белки и минеральные соли ; в этом случае советуем проглотить их целиком.

Манго

Манго обладают отличной способностью выводить жидкость и бороться с жировыми клетками. Кроме того, в кожуре содержатся важные минеральные соли, в том числе магний и цинк . Но как можно использовать эти преимущества? Простой настой , затем кипячение в воде или использование кожуры во фруктовом салате. Но будьте осторожны: это естественное средство, которое следует использовать с осторожностью, не в больших количествах.

Дыня

Скорее всего, вы уверены, что разрезав дыню, первым делом нужно отправить в мусор семечки. Но это ошибка! В семенах дыни содержится целый набор питательных веществ: калий, белок, фосфор, витамин А. Однако просто проглатывать косточки бесполезно, их нужно разжевать. В ином случае ваша трапеза может привести к слабительному эффекту.

Киви

Может показаться абсурдным употребление в пищу волосистой кожуры киви , однако именно эта часть продукта содержит больше антиоксидантов (в 3 раза больше, чем мякоть), а также обладает отличными противовоспалительными свойствами. Витамин С , которым киви очень богат, также максимально содержится в кожице. Кожуру киви можно просто есть вместе с фруктом (кстати, так делают очень многие). Или вы можете приготовить травяной чай. Просто отварите кожуру в воде, чтобы получить очень полезное пищеварительное средство от вздутия живота.

Виноград

Сам виноград сдержит полезное в борьбе с раком вещество ресвератрол, которое к тому же улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает риск развития болезни Альцгеймера. Однако еще больше этого полезного вещества содержится в виноградных косточках, поэтому вычищать их не стоит.

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