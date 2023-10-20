Как вкусно приготовить тыкву в духовке: 6 рецептов
Тыква – это один из наиболее полезных и вкусных овощей, которые становятся особенно актуальными в осенний сезон. Она обладает множеством преимуществ для здоровья и предоставляет множество возможностей для приготовления разнообразных блюд.
“Рамблер” расскажет, почему запекание тыквы в духовке считается наилучшим способом приготовления, какие полезные свойства этого овоща делают его незаменимым гостем на вашем столе. а также поделится несколькими рецептами.
Польза тыквы
Богатство витаминами и минералами: Тыква - это ценный источник витаминов, включая витамин А, витамин C и витамин E, которые способствуют здоровой коже и укреплению иммунитета. Она также обогащена важными минералами, такими как калий и магний, которые поддерживают здоровье сердца и мышц.
Антиоксиданты: Тыква изобилует антиоксидантами, включая бета-каротин, производное витамина А. Эти антиоксиданты помогают организму бороться с вредными свободными радикалами и уменьшают риск развития различных заболеваний, включая рак.
Пищевое волокно: Тыква содержит значительное количество пищевого волокна, что способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.
Низкокалорийность: Тыква - низкокалорийный продукт, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом и фигурой.
Лучший способ приготовления
Запекание тыквы в духовке считается одним из наилучших способов приготовления по ряду весомых причин:
Сохранение питательных веществ: Во время запекания тыква сохраняет максимум своих питательных веществ, так как она не подвергается продолжительному варению или жарке, которые могут уничтожить часть полезных веществ.
Усиление аромата и вкуса: Запекание придает тыкве непередаваемый аромат и интенсивный вкус, делая ее более аппетитной и привлекательной.
Простота приготовления: Запекание тыквы - это процесс, который не требует особых навыков или усилий. Вам просто нужно очистить тыкву, нарезать ее на кусочки, добавить приправы по вашему вкусу и отправить в духовку. Это быстро и легко, и даже начинающий кулинар справится с этим.
Разнообразие рецептов: Запеченную тыкву можно приготовить с различными специями и добавками, позволяя варьировать вкус и текстуру блюда. Это открывает множество возможностей для экспериментов и создания уникальных сочетаний вкусов.
Рецепты
№1: Тыква запеченная в духовке с прованскими травами
- Тыква - 1 небольшая
- Растительное масло - 2 столовые ложки
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Смесь прованских трав - 1 чайная ложка
- Чеснок - 2 зубчика
- Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов.
- Тыкву очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте её небольшими кубиками.
- В глубокой миске смешайте тыкву с растительным маслом, солью, перцем, прованскими травами и мелко нарезанным чесноком.
- Равномерно распределите тыкву на противне, предварительно покрытом пергаментом.
- Запекайте тыкву в разогретой духовке около 25-30 минут, пока она не станет мягкой и золотистой.
- Подавайте готовое блюдо горячим.
№ 2: Тыква запеченная с медом и корицей
- Тыква - 500 грамм
- Мед - 2 столовые ложки
- Корица - 1 чайная ложка
- Соль - 1/2 чайной ложки
- Разрыхлитель теста - 1/2 чайной ложки
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
- Тыкву очистите от кожуры, удалив семена, и нарежьте на небольшие кусочки.
- В миске смешайте мёд, корицу, соль и разрыхлитель теста.
- Обваляйте кусочки тыквы в получившейся смеси.
- Разложите тыкву на противне и отправьте в разогретую духовку на 25-30 минут.
- Готовое блюдо посыпьте корицей и подавайте горячим.
№ 3: Тыква в духовке кусочками
- Тыква - 1 кг
- Растительное масло - 2 столовые ложки
- Соль - 1 чайная ложка
- Перец черный молотый - 1/2 чайной ложки
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Тыкву очистите, уберите семена и нарежьте на небольшие кусочки.
- В миске смешайте тыкву с растительным маслом, солью и перцем.
- Разложите тыкву на противне, покрытом пергаментом, в один слой.
- Запекайте тыкву в предварительно разогретой духовке 20-25 минут, пока она не станет мягкой и золотистой.
- Подавайте горячим, посыпанной зеленью по желанию.
№ 4: Запеченная тыква с медом
- Тыква - 500 грамм
- Мед - 2 столовые ложки
- Разрыхлитель теста - 1/2 чайной ложки
- Соль - 1/2 чайной ложки
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте на небольшие кусочки.
- В миске смешайте мед, разрыхлитель теста и соль.
- Обваляйте кусочки тыквы в этой смеси.
- Разложите тыкву на противне, покрытом пергаментом, и запекайте в разогретой духовке 25-30 минут.
- Подавайте горячей, посыпанной медом.
№ 5: Запеченная тыква с орегано и тыквенными семечками
- Тыква - 1 кг
- Растительное масло - 2 столовые ложки
- Соль - 1 чайная ложка
- Перец черный молотый - 1/2 чайной ложки
- Сушеное орегано - 1 чайная ложка
- Тыквенные семечки - 2 столовые ложки
- Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов.
- Тыкву очистите, избавьтесь от семян и нарежьте на небольшие кусочки.
- В миске смешайте тыкву с растительным маслом, солью, перцем, орегано и тыквенными семечками.
- Разложите тыкву на противне, покрытом пергаментом, и запекайте в разогретой духовке 20-25 минут.
- Подавайте блюдо горячим.
№ 6: Запеченная тыква с карри и кунжутом
- Тыква - 800 грамм
- Растительное масло - 3 столовые ложки
- Карри порошок - 1 чайная ложка
- Кунжут - 1 столовая ложка
- Соль - 1/2 чайной ложки
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Тыкву очистите, уберите семена и нарежьте на небольшие кусочки.
- В глубокой миске смешайте тыкву с растительным маслом, карри порошком, кунжутом и солью.
- Разложите тыкву на противне, покрытом пергаментом, в один слой.
- Запекайте тыкву в предварительно разогретой духовке 25-30 минут.
- Подавайте готовое блюдо горячим.
Запеченная тыква - это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно приготовить разнообразными способами. Будьте креативны и экспериментируйте с приправами, чтобы создать уникальные вкусы и ароматы.