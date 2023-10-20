Как вкусно приготовить тыкву в духовке: 6 рецептов

Тыква – это один из наиболее полезных и вкусных овощей, которые становятся особенно актуальными в осенний сезон. Она обладает множеством преимуществ для здоровья и предоставляет множество возможностей для приготовления разнообразных блюд.

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“Рамблер” расскажет, почему запекание тыквы в духовке считается наилучшим способом приготовления, какие полезные свойства этого овоща делают его незаменимым гостем на вашем столе. а также поделится несколькими рецептами.

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Польза тыквы

Богатство витаминами и минералами: Тыква - это ценный источник витаминов, включая витамин А, витамин C и витамин E, которые способствуют здоровой коже и укреплению иммунитета. Она также обогащена важными минералами, такими как калий и магний, которые поддерживают здоровье сердца и мышц.

Антиоксиданты: Тыква изобилует антиоксидантами, включая бета-каротин, производное витамина А. Эти антиоксиданты помогают организму бороться с вредными свободными радикалами и уменьшают риск развития различных заболеваний, включая рак.

Пищевое волокно: Тыква содержит значительное количество пищевого волокна, что способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.

Низкокалорийность: Тыква - низкокалорийный продукт, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом и фигурой.

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Лучший способ приготовления

Запекание тыквы в духовке считается одним из наилучших способов приготовления по ряду весомых причин:

Сохранение питательных веществ: Во время запекания тыква сохраняет максимум своих питательных веществ, так как она не подвергается продолжительному варению или жарке, которые могут уничтожить часть полезных веществ.

Усиление аромата и вкуса: Запекание придает тыкве непередаваемый аромат и интенсивный вкус, делая ее более аппетитной и привлекательной.

Простота приготовления: Запекание тыквы - это процесс, который не требует особых навыков или усилий. Вам просто нужно очистить тыкву, нарезать ее на кусочки, добавить приправы по вашему вкусу и отправить в духовку. Это быстро и легко, и даже начинающий кулинар справится с этим.

Разнообразие рецептов: Запеченную тыкву можно приготовить с различными специями и добавками, позволяя варьировать вкус и текстуру блюда. Это открывает множество возможностей для экспериментов и создания уникальных сочетаний вкусов.

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Рецепты

№1: Тыква запеченная в духовке с прованскими травами

Тыква - 1 небольшая

Растительное масло - 2 столовые ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Смесь прованских трав - 1 чайная ложка

Чеснок - 2 зубчика Ингредиенты:

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Тыкву очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте её небольшими кубиками. В глубокой миске смешайте тыкву с растительным маслом, солью, перцем, прованскими травами и мелко нарезанным чесноком. Равномерно распределите тыкву на противне, предварительно покрытом пергаментом. Запекайте тыкву в разогретой духовке около 25-30 минут, пока она не станет мягкой и золотистой. Подавайте готовое блюдо горячим. Приготовление:

№ 2: Тыква запеченная с медом и корицей

Тыква - 500 грамм

Мед - 2 столовые ложки

Корица - 1 чайная ложка

Соль - 1/2 чайной ложки

Разрыхлитель теста - 1/2 чайной ложки Ингредиенты:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Тыкву очистите от кожуры, удалив семена, и нарежьте на небольшие кусочки. В миске смешайте мёд, корицу, соль и разрыхлитель теста. Обваляйте кусочки тыквы в получившейся смеси. Разложите тыкву на противне и отправьте в разогретую духовку на 25-30 минут. Готовое блюдо посыпьте корицей и подавайте горячим. Приготовление:

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№ 3: Тыква в духовке кусочками

Тыква - 1 кг

Растительное масло - 2 столовые ложки

Соль - 1 чайная ложка

Перец черный молотый - 1/2 чайной ложки Ингредиенты:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тыкву очистите, уберите семена и нарежьте на небольшие кусочки. В миске смешайте тыкву с растительным маслом, солью и перцем. Разложите тыкву на противне, покрытом пергаментом, в один слой. Запекайте тыкву в предварительно разогретой духовке 20-25 минут, пока она не станет мягкой и золотистой. Подавайте горячим, посыпанной зеленью по желанию. Приготовление:

№ 4: Запеченная тыква с медом

Тыква - 500 грамм

Мед - 2 столовые ложки

Разрыхлитель теста - 1/2 чайной ложки

Соль - 1/2 чайной ложки Ингредиенты:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте на небольшие кусочки. В миске смешайте мед, разрыхлитель теста и соль. Обваляйте кусочки тыквы в этой смеси. Разложите тыкву на противне, покрытом пергаментом, и запекайте в разогретой духовке 25-30 минут. Подавайте горячей, посыпанной медом. Приготовление:

№ 5: Запеченная тыква с орегано и тыквенными семечками

Тыква - 1 кг

Растительное масло - 2 столовые ложки

Соль - 1 чайная ложка

Перец черный молотый - 1/2 чайной ложки

Сушеное орегано - 1 чайная ложка

Тыквенные семечки - 2 столовые ложки Ингредиенты:

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Тыкву очистите, избавьтесь от семян и нарежьте на небольшие кусочки. В миске смешайте тыкву с растительным маслом, солью, перцем, орегано и тыквенными семечками. Разложите тыкву на противне, покрытом пергаментом, и запекайте в разогретой духовке 20-25 минут. Подавайте блюдо горячим. Приготовление:

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№ 6: Запеченная тыква с карри и кунжутом

Тыква - 800 грамм

Растительное масло - 3 столовые ложки

Карри порошок - 1 чайная ложка

Кунжут - 1 столовая ложка

Соль - 1/2 чайной ложки Ингредиенты:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тыкву очистите, уберите семена и нарежьте на небольшие кусочки. В глубокой миске смешайте тыкву с растительным маслом, карри порошком, кунжутом и солью. Разложите тыкву на противне, покрытом пергаментом, в один слой. Запекайте тыкву в предварительно разогретой духовке 25-30 минут. Подавайте готовое блюдо горячим. Приготовление: