Не все, что вкусно, полезно. А некоторая еда может даже вызывать привыкание. Диетолог Елена Соломатина рассказала NEWS.ru о продуктах, которые хочется есть все больше и больше.

Продукты, которые вызывают зависимость, повышают уровень гормона радости и даже спровоцировать легкий наркотический эффект.

Такая еда называется высокоэнергетической, в ней содержится соль, глюконат натрия, крахмал и сахар. Это, например, газированные напитки, чипсы, фастфуд, сладкое и копченая колбаса.

"Газировка раздражает стенки желудка, все попадает в кровь и моментально дает человеку энергию. То же самое с чипсами, фастфудом, кондитерскими изделиями, копченой колбасой с жирами и соленостями", — говорит Соломатина. Елена Соломатина Врач-диетолог

Сахарная вода повышает уровень глюкозы в крови быстрее других видов сладких продуктов — менее, чем за 20 минут.