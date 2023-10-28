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Рецепт за 5 минут: самые вкусные и пышные панкейки с секретным ингредиентом

Если вы думаете, что панкейки — это всегда блины, яйца и молоко, то спешим вас обрадовать. Есть один особенный ингредиент, который придаст вашим панкейкам изумительный вкус и пышную форму. Да и готовить их можно на сухой сковороде!

Рецепт за 5 минут: самые вкусные и пышные панкейки с секретным ингредиентом
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"Рамблер" подскажет проверенный рецепт.

Ингредиенты

Рикотта 150-200 гр

Молоко 75 мл

Яйца 2 штуки

Мука 100 гр. + разрыхлитель

Сахар 3 столовые ложки

Растительное масло 1 столовая ложка

Приготовление

Отделяем белки от желтков. Венчиком смешиваем рикотту, сахар, яичные желтки, молоко, муку и немного разрыхлителя. Отдельно взбиваем белки и осторожно добавляем взбитые белки в смесь.

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Накладываем панкейки ложкой на сухую сковородку и обжариваем с двух сторон. Подаем с икрой, ягодами, сгущенкой, горячим шоколадом или любым другим топпингом.

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