Рецепт за 5 минут: самые вкусные и пышные панкейки с секретным ингредиентом
Если вы думаете, что панкейки — это всегда блины, яйца и молоко, то спешим вас обрадовать. Есть один особенный ингредиент, который придаст вашим панкейкам изумительный вкус и пышную форму. Да и готовить их можно на сухой сковороде!
"Рамблер" подскажет проверенный рецепт.
Ингредиенты
Рикотта 150-200 гр
Молоко 75 мл
Яйца 2 штуки
Мука 100 гр. + разрыхлитель
Сахар 3 столовые ложки
Растительное масло 1 столовая ложка
Приготовление
Отделяем белки от желтков. Венчиком смешиваем рикотту, сахар, яичные желтки, молоко, муку и немного разрыхлителя. Отдельно взбиваем белки и осторожно добавляем взбитые белки в смесь.
Накладываем панкейки ложкой на сухую сковородку и обжариваем с двух сторон. Подаем с икрой, ягодами, сгущенкой, горячим шоколадом или любым другим топпингом.
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